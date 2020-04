Antonella Elia commossa prima della finale: "Chissà quando rivedrò la persona che lascio"

Mancano poche ore alla messa in onda della finale del Grande fratello vip, giunto quest'anno alla sua quarta edizione consecutiva e condotto da Alfonso Signorini. La sfida finale a colpi di voti del rinnovato reality Mediaset verrà disputata stasera, tra i 4 gieffini finalisti Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. Ai quali si aggiungeranno, in diretta, altri due finalisti, scelti dal pubblico tra i gieffini nominati per l'ultima sfida al televoto stabilita in semifinale: Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver e Antonella Elia. Quest'ultima, a poche ore dalla puntata finale del Gf vip 4, sta facendo parlare molto di sé per essere finita in preda alla nostalgia, lasciandosi andare ad una confidenza tra le mura della Casa sulla sua permanenza nel gioco dello spin-off del Gf dedicato ai vip.

Poco prima di abbandonarsi al suo ultimo sfogo in confessionale, l'ex volto storico de La ruota della fortuna si era concessa un ballo con il coinquilino nonché secondo finalista del Gf vip, Aristide Malnati, sulle note di Reality di Richard Sanderson. “Mi viene da piangere -ha dichiarato commossa la Elia nell'ultimo confessionale, in ricordo di quanto vissuto nella convivenza con Malnati-. La persona che lascio (Antonella allude ad Aristide, ndr) chissà quando la rivedrò. Mi ha riportato a quando ballavo i lenti a 15 anni”.

La showgirl è apparsa nostalgica anche nel momento che l'ha vista impegnata alle prese con la preparazione dei suoi bagagli, in vista della puntata finale del Gf vip, che decreterà il vincitore della quarta edizione in corso del reality dedicato ai "very important people". “Provo una sorta di malinconia -è stata, invece, l'ultima confessione nella Casa di Malnati-. La tensione sale per l’emozione della finale. Per il fatto che si chiude un’esperienza unica”.

Nel corso del daytime settimanale, inoltre, la Elia si è intrattenuta a parlare con Aristide del suo attuale compagno, Pietro Delle Piane, mentre lei lavava le stoviglie in cucina. "Stanotte lo abbracci" ha così esordito l'egittologo rivolgendosi alla showgirl, che gli ha prontamente ribattuto: "Immagino di sì... se può venire Pietro. Io devo andare a casa mia per forza. Chiederò se posso passare a salutarlo e poi andare a casa mia".