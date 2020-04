Gf Vip, Paola Di Benedetto contro Salvo: "Gli avrei tirato uno schiaffo"

Mancano poche ore alla messa in onda della finale del Grande fratello vip, giunto quest'anno alla sua quarta edizione consecutiva e condotto da Alfonso Signorini. La puntata che segnerà la fine del rinnovato reality verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 mercoledì 8 aprile e si disputerà tra i quattro finalisti, Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. Ai quali si aggiungeranno - in diretta - altri due finalisti, scelti dal pubblico tra i gieffini nominati per la sfida al televoto stabilita in semifinale: Antonella Elia, Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese.

E, prima della finale dello spin-off del Gf dedicato alle celebrità, i gieffini fanno ora parlare di sé nel web, per via di alcune confessioni fatte nella Casa a margine della loro esperienza televisiva vissuta nel reality Mediaset. Tra cui, emergono in particolare delle dichiarazioni rilasciate dall'ex madre-natura, Paola Di Benedetto.

I concorrenti vip, nel corso del daytime settimanale, sono stati chiamati a partecipare ad un gioco sulle confessioni, pensato dalla produzione del Gf. Per il quale era previsto che da un'ampolla gli stessi estraessero a sorte l'opzione "cosa avrei fatto" o "cosa avrei detto" e da una seconda ampolla il nome di un concorrente vip. E, dopo essere stata scelta dal pubblico in qualità di terza finalista del Gf vip 4, la Di Benedetto ha estratto a sorte il nome del concorrente recentemente squalificato dal reality, Salvo Veneziano, con l'opzione "cosa avrei fatto".

E si è, poi, pronunciata duramente sull'ormai ex gieffino, accusato dal web di aver rilasciato delle parole sessiste nella Casa: “Visto che dobbiamo essere sinceri. Posto il fatto che non so se sia possibile, però qualora lui fosse rientrato dopo tutto quel caos che è successo, gli avrei volentieri tirato uno schiaffo”.

Alle ultime parole dell'ex madre natura, è seguito l'intervento di Patrick, che le ha chiesto se la sua risposta al gioco delle ampolle volesse essere una replica alle frasi sessiste di Veneziano sull'ex coinquilina Elisa De Panicis. E Paola gli ha ribattuto piccata: "In generale".

Tra le mura della casa del Grande fratello vip, Salvo si era lasciato andare a delle discutibili esternazioni sul conto di due coinquiline, poi costategli la squalifica dal gioco della Casa. Parlando della modella De Panicis, nel daytime del Gf vip, aveva dichiarato: "Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ‘sto cul*ttino. Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella lì è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux". E anche sul conto della Di Benedetto, non aveva lesinato parole al veleno: "Pensavo fosse più alta, io sono abituato a molto meglio... non è mia figlia. Le stacco la pelle".