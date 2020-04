Antonella Elia desidera un figlio: "Vorrei un bambino in affidamento"

Il Grande Fratello Vip ha fatto riemergere in Antonella Elia il desiderio di maternità e, uscita dalla Casa, la grande protagonista di questa edizione del reality show di Canale 5 ha rivelato di voler fare un passo importante.

Ricongiunta con il compagno Pietro Delle Piane, Antonella non ha nascosto l’intenzione di voler indossare l’abito bianco, ma tutto avverrà in maniera graduale. “ Dopo tre mesi ho bisogno di essere ricorteggiata. Ma ci siamo chiariti su tutto mi fido di lui e gli credo – ha raccontato al settimanale Chi riferendosi alle voci secondo cui Delle Piane avrebbe organizzato finti gossip durante la sua partecipazione al Gf Vip - . Di tutto il resto non mi importa. Sposarlo sarebbe un sogno, ma prima dobbiamo superare la quarantena insieme: è la nostra prima convivenza ”.

La Elia, inoltre, ha ammesso di aver maturato, grazie al reality show, il desiderio di diventare madre. “ Ho pensato che sono grande e che vorrei un bambino in affidamento – ha confessato - . Voglio fare qualcosa per gli altri perché, nonostante tutto, ho un debito verso la vita ”.

“ E penso di essere stata protetta anche al Gf Vip, nella Casa, al riparo dal virus: ho pensato che siano stati i miei genitori, i miei nonni a spingermi in questa avventura, sono sfere che ruotano sempre intorno a me ”, ha continuato a raccontare lei, che non ha mai nascosto le sofferenze provate nel corso della sua vita. Tuttavia, nonostante i trascorsi che l’hanno segnata, Antonella Elia non si è detta arrabbiata con la vita.

“ Penso di aver avuto una vita bellissima – ha precisato - . Certo, ho sofferto solitudine, senso di abbandono, mi mancano disperatamente i miei genitori e i miei nonni, ma non riesco a vedermi come una vittima, non voglio fare pena. Dico le cose in faccia come se fossi per strada, ma sono migliori quelli che tramano alle spalle? ”.