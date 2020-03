Antonella Elia minimizza il dolore per l'aborto di Licia. Il web la massacra

La tensione tra Antonella Elia e Licia Nunez prosegue: le due concorrenti del Grande Fratello Vip non hanno intenzione di deporre l’ascia di guerra e, durante la diretta di ieri, 11 marzo, l’ex volto di Non è la Rai si è lasciata andare ad una riflessione che ha indignato il web.

Nonostante la serata particolare, dovute all’annuncio delle nuove misure restrittive decise dal Governo per affrontare la pandemia, Alfonso Signorini ha deciso di regalare alcune ore di leggerezza ai telespettatori insieme ai “vipponi” rinchiusi nella Casa di Cinecittà. In collegamento da Milano con i concorrenti del Gf Vip, il conduttore ha affrontato con Licia Nunez un episodio che l’aveva vista protagonista nel corso della settimana.

L’attrice, infatti, si era dimostrata particolarmente infastidita dall’imitazione che Adriana Volpe le aveva fatto, tanto da scoppiare in lacrime. Una reazione ritenuta un po’ esagerata anche da Signorini, che ha voluto indagare e capire i motivi del pianto di Licia. “ Io arrivo a questo episodio da una settimana difficile – ha iniziato a spiegare la Nunez - . Da un racconto di Adriana, io sono rimasta destabilizzata. Sai bene che nel 2003 ho perso un figlio e mi è bastato un ricordo di Adriana per mandare in frantumi una settimana, tanto che ho chiesto di confrontarmi con uno psicologo. Quell’episodio, che può essere uno scherzo, a me ha ferito ”.

Se la Volpe, quindi, si è scusata per aver toccato la suscettibilità di Licia non consapevole della sua situazione psicologica, Antonella Elia non ha mostrato la stessa sensibilità di Adriana lasciandosi andare ad un commento che ha fatto strabuzzare gli occhi al popolo della rete.

“ Secondo me, qui, si sta raggiungendo la follia assoluta – ha esordito la Elia - . Io chiedo a te, Alfonso, quale donna non ha avuto la disgrazia di perdere un figlio? Io non espongo la mia vita e non racconto la mia vita privata raccontando che ho perso un figlio ”. La Nunez, però, ha perso le staffe ha iniziato ad inveire contro la coinquilina: “ Come ti permetti? Vergognati! ”. Lo stesso Signorini ha voluto esprimere tutto il suo dissenso nei confronti delle esternazioni di Antonella che, tuttavia, non si è limitata e ha proseguito. “ Credo che Licia abbia studiato a tavolino il suo essere qui – ha continuato a sostenere - . Dal secondo giorno che eravamo qui ha raccontato della perdita del figlio ”.

Il tentativo di minimizzare l’aborto della Nunez, quindi, ha scatenato una serie di commenti in rete e il popolo di Twitter si è scagliato contro la Elia. “In questo video si sta toccando l'apice della follia. Antonella dice che Licia ha tutto studiato a tavolino, anche la parte dove racconta della perdita del figlio Esiste una persona più cattiva, piccola e schifosa di lei?”, si legge in rete, “Licia diche che Antonella tutto doveva fare tranne parlare della storia del figlio perso, è stata una scena spregevole, disgustosa”, “Mentre Licia parlava del dolore di aver perso un figlio Antonella ha esclamato: "quale donna non hai perso un figlio" sminuendo un grande dolore come quello, visto che lei ci e passata dovrebbe sciacquarsi la bocca”, hanno continuato a commentare sui social alcuni internauti.

