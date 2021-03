Antonella Elia: "Pietro è il mio amante". Ma il web li sbugiarda

Quella tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è una storia infinita. Continui tira e molla che hanno trovato (sembra) una degna conclusione con le dichiarazioni della Elia da Barbara d'Urso: "Non lo perdono ma è il mio amante". Peccato che qualcosa non torni e ad insinuare il dubbio che la coppia non si sia mai allontanata veramente è il popolo dei social network.

Nel corso dell'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso Antonella Elia e il suo ex fidanzato Pietro Delle Piane si sono incontrati nel fantomatico ascensore della trasmissione per avere un faccia a faccia. La coppia aveva partecipato a Temptation Island, ma l'atteggiamento avuto da Pietro nel reality aveva spinto la showgirl a lasciarlo e ad uscire del programma da single. Da allora i due non si sarebbero più visti se non in rare occasioni per provare a chiarire. Il confronto di domenica sera da Barbara d'Urso sarebbe dovuto essere, dunque, il primo dopo una lunga assenza.

Io per ora non torno a essere la tua fidanzata. Io sono ancora innamorata e ho bisogno di averti vicino

Sì, è il mio tro***mico

Nell'ascensore Delle Piane è tornato a scusarsi con Antonella che, inflessibile, ha dichiarato di non essere pronta a perdonarlo ma di aver comunque bisogno di lui: "". Alla richiesta della d'Urso se si fossero già baciati, la Elia ha confessato: "". Una rivelazione spiazzante anche per la conduttrice e che ha acceso la polemica, perché i due hanno sempre parlato di lunga lontananza e separazione ma, secondo quanto emerso dal web e dai social, si sarebbero visti ben prima di Live e spesso. Insomma avrebbero nascosto ai fan un loro riavvicinamento.