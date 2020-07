Antonella Elia schiaffeggia Pietro. Che succede a Temptation Island?

Non c'è dubbio: il falò di confronto finale tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane era il più atteso. La realtà, però, è andata oltre le aspettative dei telespettatori. L'incontro tra i due fidanzati è stato gelido, quasi imbarazzante, ma dopo la visione dei primi video la situazione si è scaldata e tra insulti e offese è volato anche uno schiaffo. La bagarre è proseguita poi sui social network, dove il popolo del web si è schierato al fianco della Elia, criticando duramente l'atteggiamento dell'attore cosentino.

E pensare che le prime due puntate erano trascorse indenni da liti e sorprese. Antonella Elia e Pietro Delle Piane avevano deciso di partecipare a Temptation Island per testare la solidità del loro sentimento (e convolare a nozze), ma oggi quell'amore sembra essere in profonda crisi e sull'orlo della rottura. Tutto è cambiato con la terza puntata del reality dei sentimenti, dove Pietro si è mostrato più duro nei confronti della compagnia, lontana da lui da ormai due settimane. L'attore, sempre più vicino alla single Beatrice, si è lasciato andare a giudizi imbarazzanti sulla Elia, definendola " arida " e " asessuata " anche per la mancata maternità. Poi il bacio (di nascosto dalle telecamere) e il feeling sempre più evidente con la tentatrice e le nuove pensanti affermazioni di Pietro contro Antonella: " Lei è da sola, si deve preoccupare, non ha figli. Deve andarsene in una casa di riposo ".

Inevitabile che al confronto finale, davanti a Filippo Bisciglia, il fuoco e le fiamme non riguardassero solo il falò davanti a loro. Nessun saluto, solo un accenno di sguardo tra il gelo più assoluto, poi le parole della Elia: " Non ti guardo neanche, non ti sei comportato bene ". Il "la" ad un vero e proprio scontro infuocato. Da una parte Delle Piane ha accusato la Elia di tirare sempre in ballo nella loro storia l'ex fidanzato Fabiano, dall'altra la showgirl ha accusato il fidanzato di essere un codardo e uno " stro**o ", arrivando addirittura a schiaffeggiarlo davanti alle telecamere.

Il web insorge contro Pietro: "Che schifo"

Come finirà lo sapremo solo nelle prossima puntata (in programma giovedì 30 luglio) ma intanto sui social network il popolo del web non perdona l'atteggiamento di Pietro, schierandosi in favore di Antonella Elia: " Penso che Pietro delle Piane sia una delle persone più cattive che abbia mai visto!", "Il celeberrimo Pietro Delle Piane, 3 premi Oscar per viscidume, che critica la carriera di Antonella per pomparsi l’ego, che schifo", "Per caso #pietrodellepiane ha un figlio? Chiedo per un’amica", "Su Instagram ii massacrano? Stai tranquillo Pietro, anche su Twitter siamo concordi nel prendere le distanze dai tuoi comportamenti ".

Contro Pietro Delle Piane anche la conduttrice de La Vita in diretta Estate, Andrea Delogu che su Twitter ha parlato di odio: " Una serpe in seno. Raga ma questo è odio o il mio sbaglio? Tutto questo per un po 'di notorietà riflessa? Odiare in silenzio per mesi e mesi solo per avere un po 'di notorietà. Mamma mia ".