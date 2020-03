Antonella Elia senza freni: "Buttiamo l’immondizia nel letto di Fernanda"

Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti cercando di ammazzare il tempo facendo scherzi notturni, ma l’ultimo proposto da Antonella Elia ha lasciato sbigottiti tutti i coinquilini.

Le bravate notturne sono, infatti, all’ordine del giorno e, nonostante molti “vipponi” abbiano manifestato una certa insofferenza, alcuni inquilini della Casa si divertono a rendere le nottate a Cinecittà sempre più movimentate. Nelle ultime ore, però, ha fatto molto discutere uno degli scherzi proposti dalla Elia ai danni di Fernanda Lessa che, solo qualche giorno fa, si era divertita a bagnare completamente il letto di Antonella.

Mentre la ex di Non è la Rai e Sossio Aruta pensavano a come far spaventare gli altri coinquilini, Patrick Ray Pugliese si è intromesso ricordando loro di aver fatto un patto con tutti gli altri compagni affinchè si evitassero scherzi notturni. La scelta, infatti, pare sia stata fatta anche per la tachicardia di Licia Nunez e Paolo Ciavarro che, in più di un’occasione, hanno manifestato la loro insofferenza nei confronti di queste bravate.

Ma la Elia non si è fermata davanti a questi problemi. “ No ma questi due sono patetici…Questa cosa della tachicardia…Ma dai! Adesso sono così deboli? – ha detto riferendosi a Ciavarro e alla Nunez, salvo poi rincarare la dose ed iniziare a pensare ad uno scherzo terribile per Fernanda - . Io vorrei rovesciare il cassonetto della monnezza sul suo letto… Facciamolo prima della diretta di mercoledì perché poi quella è capace di non farci dormire tutta la notte. Per carità…Se dobbiamo farlo facciamolo domani ”.