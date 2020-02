Antonella Elia si finge Serena e spaventa Pago

Momento di sorrisi e leggerezza nella casa del Grande Fratello Vip dove i concorrenti hanno organizzato uno scherzo che ha spaventato a morte Pago.

Com’è noto, da quando Serena è entrata a far parte del reality show, il cantante ha allestito una sorta di capanna dove i due trascorrono la notte lontano da occhi indiscreti. Così, Clizia Incorvaia ha avuto un’idea che ha fatto sbellicare dalle risate i vip e i telespettatori da casa. Suggerendo ad Antonella Elia di infilarsi nella capanna sostituendosi alla Enardu, ha teso una vera e propria trappola a Pago, spaventatosi a morte quando si è accorto che stava per dormire accanto ad una persona diversa dalla fidanzata.

La Elia, coperta dalle lenzuola, ha spaventato Pago lanciando un urlo che ha scatenato le risate di tutti gli altri concorrenti, consapevoli dello scherzo e ansiosi di sapere come il cantante avrebbe reagito. Uscito in fretta e furia dalla capanna dell’amore, il fidanzato di Serena non ha nascosto l’imbarazzo misto a paura provato quando si è trovato davanti Antonella urlante. “ Stavo per morire ”, ha detto a Clizia, orgogliosa della riuscita dello scherzo.

Complice di tutto anche Serena Enardu, che si è goduta la scena da lontano facendo credere a Pago di essersi andata a coricare prima del tempo. In realtà, dopo uno scambio di persona, la cagliaritana ha lasciato il suo posto ad Antonella e si è nascosta lontana da occhi indiscreti che avrebbero potuto far crollare il tranello teso a Pago.

Quello fatto a quest’ultimo, tuttavia, è solo uno degli ultimi scherzi architettati dai “vipponi” per rendere i momenti morti nella Casa meno noiosi. È Patrick Ray Pugliese l’ideatore della maggior parte dei momenti goliardici al Gf Vip, ma in questa occasione la mente di tutto è stata quella di Clizia Incorvaia. La modella, che negli ultimi giorni si è lasciata travolgere dalla passione per Paolo Ciavarro, sta dimostrando di saper vivere in armonia con il resto dei coinquilini e, legata da una grande amicizia nei confronti di Pago, si è divertita nel farlo cadere nel suo divertente tranello.