"Ho davvero il cuore spezzato..." Antonella Elia stupisce tutti in tv

La storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro delle Piane è stata una tra le più chiacchierate della stagione. I due, dopo quanto è successo nella scorsa edizione di Temptation Island Vip, si sono amati e si odiati così tante volte che si è perso quasi il conto. Ora però, la situazione pare essere arrivata a un punto di svolta sostanziale. Durante la consueta puntata del lunedì sera del Grande Fratello Vip, Antonella Elisa ha spiazzato tutti, cogliendo di sorpresa sia Alfonso Signori che Pupo, il co-opinionista del programma.

"Ho il cuore spezzato", ha esordito Antonella Elia durante la trasmissione. "Sono tornata single", rivela. Quindi con questo annuncio in diretta tv, la celebre opinionista e showgirl, annuncia a tutti che la sua storia, già travagliata con Pietro delle Piane, è finita. E questa volta pare che sia finita per sempre. Le ragioni non sono mai state chiarite. Si è parlato di un tradimento, urlato dalla Elia fin da quando ha partecipato alla precedete edizione del reality di Canale 5, ma oltre a questo la verità ancora non si conosce. Solo voci di corridoio che, di fatto, non sono mai state confermate. "Allora vuol dire che ho delle speranze con te, Antonella", ha affermato Pupo per stemperare un po’ la situazione durante la diretta.

La notizia ha subito fatto il giro del web e, come è giusto che sia, è arrivata anche a Pietro delle Piane. Il quale, attraverso il suo profilo Instagram, decide di rispondere a tono alla dichiarazione di Antonella Elia. Ci si aspettava una reazione del tutto diversa invece, la storia che è stata condivisa nel corso delle ultime ore, fa intuire che Delle Piane ha preso molto alla leggera quello che è successo in tv.

L’ormai ex di Antonella Elisa posta un’enigmatica foto sul suo profilo, con il titolo "Autunno in Roma" in cui appare fin troppo felice e sorridente di essere tornato single e di aver chiuso la sua relazione con l’opinionista. Come fanno notare alcuni fan più accaniti della Elisa, questa risposta di Delle Piane è molto criptica, tanto è cero che in molti pensano che si tratti solo di una trovata per attirare su di sé l’attenzione del pubblico. Per i dettagli non resta che attendere i prossimi sviluppi. E ci saranno sicuramente dato che, almeno fino agli inizi di febbraio, Antonella Elia sarà ancora in tv e su Canale 5 come opinionista. E chissà se sarà lei a rispondere alla provocazione del suo ex.