"Hai una certa età", "Dici solo volgarità". Lite in tv tra Antonella Elia a Alba Parietti

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip non sono mancati i momenti di tensione non solo nella Casa. L'arrivo di Alba Parietti in studio ha acceso gli animi e scaldato soprattutto chi, come Antonella Elia, con la showgirl torinese ha da sempre il dente avvelenato. E così in studio si è consumata una vera e propria lite tra le battutine della Elia e le risposte provocatorie della Parietti. Il tutto sotto lo sguardo attonito di Alfonso Signorini e Pupo.

La diretta del lunedì sera del reality era da poco cominciata e Stefano Bettarini aveva già abbandonato la Casa, squalificato per aver bestemmiato durante una discussione in giardino con Enock e Pierpaolo. L'attenzione si è poi spostata su Francesco Oppini e l'amicizia controversa instauratasi nella Casa con Tommaso Zorzi. In studio ha fatto il suo ingresso Alba Parietti, invitata al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa al figlio Francesco e per avere un faccia a faccia con Zorzi.

Ma prima di varcare la porta rossa Alba Parietti si è trovata a fronteggiare una rivale inattesa, che l'ha subito punzecchiata.