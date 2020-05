Antonella Elia stronca Marco Senise: "Flirt? Un errore breve e non intenso"

Faccia a faccia tra Antonella Elia e Marco Senise che, durante la clausura della showgirl nella casa del Grande Fratello Vip, raccontò di aver avuto con lei un flirt e di essere la causa della sua rivalità con Valeria Marini.

Le due donne sono state spesso al centro di liti – anche violente – durante la partecipazione al reality show di Canale 5. I motivi di tanto astio tra loro sembravano essere sconosciuti, almeno fino a quando Senise non si è accomodato nei salotti di Barbara d’Urso spiegando di essere proprio lui la causa di quella rivalità. Secondo quanto riportato dall’ex volto di Forum, infatti, la Marini ci avrebbe provato con lui mentre era impegnato con la Elia e, se Valeria ha già smentito qualunque tipo di conoscenza con l’uomo, Antonella ha confermato di aver avuto con lui un flirt, definendolo un vero e proprio errore.

“ Antonella, Marco Senise è un tuo ex o lo rinneghi anche tu? ”, ha domandato Barbara d’Urso alla Elia in collegamento con Live! ieri, 3 maggio. “ No, non lo rinnego. È stato uno dei miei errori – ha replicato la ex gieffina - . Un errore breve e non intenso, due mesi scarsi... ”. Senise, però, è apparso subito contrariato da queste dichiarazioni, ma la rabbia della showgirl non si è placata e Antonella ha proseguito la sua invettiva contro l’ex fidanzato.

“ Già il fatto che un uomo vada a mettere in piazza la mia vita privata è una cosa che mi irrita, di Zequila ne basta uno ”, ha aggiunto ancora lei lanciando una sonora frecciata anche all’ex coinquilino del Gf Vip. In difesa della Elia sono intervenuti tutti gli altri ospiti di Live!, che hanno accusato Senise di essersi vantato di finte relazioni sentimentali con donne famose solo per visibilità.