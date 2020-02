Antonella Mosetti, wet-look bollente sui social

Antonella Mosetti infiamma Instagram con alcuni scatti fotografici, che la ritraggono sensualissima a bordo vasca: la modella è protagonista di un servizio fotografico davvero bollente. Immortala in wet-look mentre è immersa completamente nella vasca, le bolle di sapone non bastano per mascherare il suo corpo sexy: per questo un braccio accorre in aiuto, così da coprire il seno prosperoso e nudo.

La showgirl fissa l'obiettivo intensamente, mentre il fotografo cattura la profondità dello sguardo e il nude look davvero bollente: lo shooting prosegue a bordo vasca, dove Antonella mostra le gambe toniche, fasciate in un paio di sensuali calze a rete nere. Completano l'outfit un top rosa acceso e una parruca nera con taglio a caschetto, in sintonia con il colore luccicante delle scarpe dal tacco vertiginoso.

Tra una Storia di Instagram e gli scatti di produzione, Antonella Mosetti mostra tutta la sua incredibile bellezza e le forme generose del suo seno, che spiccano sul corpo snello e allenatissimo. Una delle immagini, in particolare, sottolinea la perfetta forma fisica della donna: la maglietta cortissima copre a malapena il petto, dal tessuto emergono le forme dello stesso e il ventre piatto, bagnato con acqua e olio.

La modella abbassa con una mano un lato dei pantaloni, mentre con l'altra accarezza i capelli in modo seducente. Non solo forme e nudità ma anche sguardo sexy: non sfugge l'intensità ammiccante che cattura l'attenzione dei suoi tantissimi follower. Le foto hanno subito fatto il giro della rete ottenendo moltissimi like e commenti positivi ma, finito lo shooting, Mosetti è ritornata alle incombenze di sempre.

Come mostrano le Storie di Instagram, la donna ha voluto sottolineare come la magia del set abbia vita breve: la realtà della vita quotidiana torna prepotentemente protagonista, tra un giro al supermercato e la preparazione dei pasti quotidiani. Non solo perché la showgirl si riprende anche mentre si sottopone alla visita di controllo dal dentista, mentre passeggia con il cagnolino o si rilassata davanti alla TV a fine giornata.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?