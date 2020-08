Arisa in bikini mostra le sue forme (morbide)

La cantante Arisa, al secolo Rosalba Pippa, ha postato sulla sua pagina Instagram ufficiale due scatti che la ritraggono in bikini sulla spiaggia. Nel primo di questi, la si può vedere in primo piano sdraiata ad abbronzarsi in riva al mare. Nel secondo scatto la donna mostra in dettaglio e con fierezza le proprie imperfezioni corporee. Senza alcun imbarazzo Arisa lascia vedere ai follower il seno abbondante, la pancia morbida, i fianchi larghi, le cosce piene. Questa immagine è accompagnata dalle seguenti parole: "Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea". La foto non è alterata né da filtri, né da alcun tipo di fotoritocco.

Arisa, inoltre, per far ben intendere il suo proposito, ha aggiunto alcune eloquenti tag: #bodypositive, #ilikeme, #loveyourself, #loveyourbody.

Arisa è ormai da tempo una sostenitrice della body positivity. Ovvero quel movimento di pensiero che mira alla piena accettazione di se stessi, del proprio corpo e soprattutto dei propri difetti e delle proprie imperfezioni. Tutto ciò in netto contrasto con la ossessiva ricerca di perfezione ormai portata all'eccesso anche dall'uso dei cosidetti social network. A tutto ciò Arisa risponde mostrandosi imperfetta, senza filtri e senza ricorrere all'uso di ritocchi fotografici.

Quest'ultima fotografia ha immediatamente conquistato i numerosi follower della cantante trentasettenne. Tra chi ha voluto manifestare il proprio apprezzamento c'è stato anche il rapper Fedez, che ha pubblicato un commento con tre cuoricini. Anche altri vip come Michela Andreozzi e Elisa D'Ospina hanno lasciato il loro commento entusiasta in calce al post.

Addirittura alcuni fan hanno suggerito ad Arisa di usare una foto simile come copertina di un suo prossimo album. Negli ultimi tempi la cantante si è mostrata su Instagram senza filtri e sempre al naturale attirando anche commenti poco lusinghieri. La donna ha anche ammesso di essere ricorsa in passato a piccoli ritocchi estetici, confessando anche di esserne ormai pentita. La posizione di Arisa è quindi chiara: amatevi per come siete, nonostante i difetti. E scoprite il vostro personale potenziale.