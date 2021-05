Arisa e Zerbi, gelo in studio: "Ho messo le mani dove non dovevo"

La finale di Amici di Maria De Filippi non poteva non regalare l'ennesimo siparietto piccante tra Rudy Zerbi e Arisa. Nel corso della stagione i due docenti non si sono risparmiati frecciatine, battute hot e accesi scontri, che hanno intrattenuto il pubblico oltre alla gara tra i talenti. E nella serata conclusiva del talent di Canale Cinque - vinta dalla ballerina Giulia - non poteva che esserci l'atto conclusivo della loro "storia", che ha creato imbarazzo con il tuca tuca.

A dare il via alla gag sono stati Stefano De Martino e Lorella Cuccarini che, a metà gara, hanno conquistato il centro dello studio per ballare insieme il tuca tuca, il celebre ballo tormentone di Raffaella Carrà. Dopo la loro esibizione sarebbe toccato a Rudy Zerbi ed Arisa imitarli, ma la cantante ha rinviato l'esordio in pista come ballerina dopo la pausa pubblicitaria. Al rientro in diretta, però, i riflettori hanno illuminato la sfida di ballo tra Giulia e Alessandro e la gara è proseguita con i due talenti che si contendevano un posto nella finalissima a due.

A me con tutto questo ballo mi è venuta voglia".

"Lo facciamo un tuca tuca Rosalba?".

"Se non te la senti non devi", l

"No, sinceramente non me la sento di fare il tuca tuca. Perché prima mentre facevamo le prove ho messo la mano dove non dovevo e....

Prima della consegna del premio della critica (assegnato a Sangiovanni) Maria De Filippi ha invitato Rudy Zerbi ea ballare, scatenando la reazione divertita del produttore discografico: "La conduttrice ha frenato i bollenti spiriti di Zerbi, che però ha insistito con la collega:E la cantante all'ennesimo rifiuto ha fatto una piccante confessione.'ha anticipata la De Filippi consapevole di cosa avrebbe detto, ma Arisa ha preso la parola:".