Armando Incarnato al veleno, in quarantena: "Smontati le extension e parla meno"

Prosegue da giorni la sospensione di Uomini e donne, in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite per prevenire la diffusione del Covid-19 nel Belpaese. E, alla luce di numerosi interventi social -attraverso cui i telespettatori hanno indirettamente chiesto alla produzione del dating-show di Maria De Filippi spiegazioni, in merito alla mancata messa in onda delle attese nuove puntate dello stesso- l'autrice Raffaella Mennoia ha assicurato al pubblico che si continua a lavorare per la produzione del format: "Non ci siamo fermati. Continuiamo a lavorare anche per Temptation Island" . Intanto, uno dei protagonisti più discussi del trono over è tornato al centro dell'attenzione mediatica, per aver pubblicato in rete un'Instagram story al vetriolo. Che sembra essere indirizzata ad una donna nota ai suoi follower. Si tratta di Armando Incarnato. Il cui ultimo intervento social potrebbe -secondo il web- rivelarsi una risposta piccata a quanto dichiarato dalla sua vecchia fiamma conosciuta al trono over, Veronica Ursida, che -senza far nomi- di recente aveva confidato ai fan in rete di aver dato troppa importanza a persone che non meritavano di far parte della sua vita.

Nella storia condivisa con il web su Instagram, si è, nello specifico, lasciato andare ad un nuovo sfogo social, dalle seguenti parole al veleno: “Mentre a me crescono i capelli ‘in silenzio’, tu smontati le extension e parla di meno!“. E il suo messaggio prosegue in un post scriptum altrettanto tagliante: “Ti si stanno sgonfiando le labbra a furia di parlare troppo. Anche le ciglia sembrano meno folte. Boh, pure i denti vedo strani. Mi sa che la quarantena sta facendo uscire fuori la vera natura delle persone. Provvedi che dalle dirette che fai sembri un’altra. O perlomeno parla di altro. Che forse ti conviene”. Ma non finisce qui. Perché, in fondo alla sua ultima Instagram story, Incarnato ha infine riportato una sua riflessione critica generale: "Avete barattato l’essere con l’apparire”.

Dalle ultime parole spese in rete, trapelerebbe che il cavaliere partenopeo abbia reagito a qualche parola di troppo, probabilmente pronunciata sui social e sul suo conto in questi difficili giorni di quarantena. Per il momento, non ci è data sapere l'identità della destinataria dell'ultimo siluro di Incarnato. Ma per il web è probabile che la sua sia l'ennesima critica sibillina, destinata alla Ursida, dopo averla recentemente accusata a Uomini e donne di parlare male di lui alle sue spalle, sui social.

Veronica Ursida invita alla prevenzione del coronavirus

Riattivatasi sul suo profilo Instagram, l'ex fiamma storica di Armando Incarnato, Veronica Ursida, ha postato questa settimana una foto-ricordo che la ritrae al mare, nella cui descrizione ha lanciato al web un chiaro invito generale alla prevenzione del coronavirus: "Guarda sempre avanti nella tua vita. Chissà che doni incredibili ancora dovrai scoprire! Riusciremo a superare questo momento! Riprenderemo ad apprezzare ciò che davamo per scontato! Restiamo a casa".

Il nuovo post della Ursida ha ottenuto in poco tempo oltre 4mila like. E, dai commenti giunti sotto lo stesso da parte degli utenti, emergono i messaggi riportati da chi -come la diretta interessata- spera che l'emergenza rientri presto: "Sei fantastica, speriamo che trovi l'uomo della tua vita"; "Ricevi tanti complimenti (sulla tua bellezza) meritati, io credo che la tua vera bellezza si trova nella anima".