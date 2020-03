Ashley Graham cambia il pannolino al supermercato: è polemica

Ashley Graham è sempre più presa dal nuovo ruolo di mamma, come mostrano le recenti foto pubblicate via Instagram: non solo occhiaie profonde per l'assenza di sonno, ma anche l'allattamento in luoghi pubblici. L'ultimo scatto pubblicato la vede alla prese con un cambio di pannolino, direttamete sul pavimento di un negozio di New York. Come sostiene la stessa modella, il pannolino del piccolo Isaac richiedeva un cambio immediato e, secondo la sua testimonianza, non era presente un bagno nelle vicinanze.

Per questo la modella ha optato per una soluzione rapida e creativa, appoggiando per terra un fasciatoio portatile e cambiando il piccolo tra uno scaffale e l'altro. Il negozio specializzato in articoli per cartoleria - una sorta di supermercato degli accessori per l'ufficio - è quindi diventato protagonista involontario dello scatto e della scelta pratica della donna, solita non formalizzarsi troppo, tanto da tirare il latte direttamente mentre viaggia sul taxi. Una misura imposta dalla necessità di conciliare il suo nuovo ruolo di mamma con il lavoro consueto di modella.

Ashley, con un semplice scatto, ha però scatenato una serie di reazioni contrastanti tra l'approvazione e la critica esplicita; molte le mamme in grado di comprendere la scelta di cambiare subito il piccolo senza perdere tempo. Tante invece le persone che hanno polemizzato colpevolizzando la modella per aver preferito farsi immortalare piuttosto che rivolgersi al personale, visto che il negozio pare sia attrezzato con bagni puliti e comprensivi di fasciatoio.

I negozi americani, come gli store e i supermarket, sono attrezzati per accogliere questo genere di necessità: i bagni sono sempre impeccabili e il fasciatoio spesso compare anche all'interno dei servizi per uomini. Se moltissime donne condividono la scelta di Ashley, corredando il tutto con racconti personali di sostegno ed esperienze simili, altri follower invece condannano la vicenda. Probabilmente la donna avrebbe potuto rivolgersi a qualche bar nei paraggi, sicuramente attrezzato per le sue necessità.

Ma la modella non sembra curarsi delle critiche, troppo presa dagli impegni e dalle incombenze legate al nuovo ruolo di genitore, che spartisce con il marito Justin Ervin. Il suo atteggiamento è molto informale in pieno stile "body positive", tanto da voler mostrare sia i lati positivi che le problematiche date dalla maternità. Il piccolo di sole sei settimane ha catalizzato completamente la loro attenzione: i due appaiono visibilmente felici ma anche stremati dalle levatacce notturne. Le occhiaie sono più che evidenti, a testimonianza delle lunghe notti insonni che il piccolo impone.

