Asia Argento: "Sì, con Corona ho visto le stelle"

Torna a "Live Non è la d’Urso" e lo fa il giorno del suo quarantacinquesimo compleanno, Asia Argento, che per la prima volta porta in studio sua figlia Anna Lou, avuta dal cantante Morgan. Prima, però, è lei che risponde alle domande di Barbara d’Urso sui suoi due ex più famosi, Morgan e Fabrizio Corona.

Il primo ha dichiarato di voler andar via dall’Italia. “ Secondo te lo farà? ”, le chiede la D’Urso. “ Boh - risponde Asia-. C erto se va all’estero come parla? E poi ricominciare in un altro Paese è dura. Io non credo che lo farà. Forse all’estero avrà una scusa per non vedere le sue figlie ”. L’altro ex che proprio la scorsa settimana a Live ha parlato di lei è Fabrizio Corona che per lei ha mandato un messaggio di auguri.

“ Abbiamo avuto una storia passionale e siamo due fuori di testa ma riconosco in te un valore speciale e spero che tu nonostante le difficoltà che la vita ti abbia portato ad avere possa avere la felicità insieme a tua figlia. Scusa se noi per caso ci dovessimo rincontrare sono sicuro che risuccederà come quel pomeriggio a casa tua e io tornerò a farti vedere le stelle ”, riferendosi al loro rapporto “passionale” di cui Corona aveva raccontato la scorsa settimana.

“ Molto bello e a parte la scivolata finale mi ha fatto quasi commuovere - commenta Asia - Lui ha un figlio eccezionale che è un genio ” “E se vi doveste incontrare di nuovo - le chiede la d’Urso - succederebbe che torneresti a rivedere le stelle? ” “ No, anche perché lui non è neanche il mio tipo ma le voglio comunque molto bene" .

In studio arriva Anna Lou, sotto gli occhi innamorati e attenti di mamma Asia. “ E’ più impegnativo avere una mamma come Asia, un papà come Morgan o una nonna come Daria Nicolodi? ” le chiede Barbara. “ Non è impegnativo è la mia vita e li conosco ”, risponde semplicemente. Si parla poi del rapporto con la madre Asia e Anna Lou ha parole molto tenere per lei: “ Lei c’è sempre per me e ha fatto di tutto, il nostro rapporto è stato sempre onesto e non potrei essere più felice ”. “ Cosa ti fa arrabbiare di lei? ” “ Quando non mi sento compresa ma poi ci mettiamo d’impegno e ci capiamo alla fine. Certe volte anche io mi chiudo ”.

" Tu caratterialmente a chi somigli? " “ A nessuno dei due, penso di essere molto simile a me stessa in questo senso anche se ho dei lati di entrambi. Mi dicono che assomiglio molto caratterialmente a mia nonna Daria” . Barbara racconta poi quando con un gesto di ribellione, Anna Lou ha imbrattato un autobus, chiedendo poi sinceramente scusa. “ Era un periodaccio per noi - confessa Anna Lou riferendosi al rapporto con Asia in quel momento - ho fatto una stupidaggine, e mi sono sentita di chiedere scusa. Ci ho riflettuto il gesto è stato qualcosa di impulsivo non era stato premeditato. Mi sono fatta tre mesi di servizi sociali ripulendo le metro e gli autobus e sono molto grata di averlo fatto ”.