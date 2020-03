Asia Valente e la gaffe sul coronavirus dopo il Gf Vip: "Sono la prima immune di Italia"

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, 11 marzo, ha decretato l’eliminazione di Asia Valente che, appena uscita dalla Casa, non ha perso occasione per commettere la prima – grave – gaffe sul coronavirus.

I concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini sono stati messi al corrente dell’emergenza sanitaria italiana nel corso delle ultime ore. Vista la situazione drammatica, Michele Cucuzza si è fatto portavoce e ha illustrato ai suoi ex coinquilini il dramma che il Paese sta vivendo. Ognuno di loro, inoltre, ha avuto modo di ricevere un video messaggio da parenti e amici al fine di essere tranquillizzato sullo stato di salute dei familiari e delle persone più strette.

Sembrava che la spiegazione di Cucuzza, storico giornalista e volto Rai, fosse stata abbastanza chiara, ma per Asia Valente pare non sia stato così. Eliminata dalla Casa per decisione del pubblico, la influencer ha fatto il suo rientro tra le mura domestiche. Già finita al centro delle polemiche per due infelici esternazioni sui down e gli handicappati, Asia si era scusata pubblicamente e sembrava aver compreso che tali termini non possono in alcun modo essere utilizzati come offese nei confronti degli altri.

La Valente, però, ha dimostrato di avere memoria corta e, pochi giorni prima di abbandonare la Casa di Cinecittà, era ricaduta nell’errore. Nelle ultime ore, però, il suo ritorno sui social dopo le settimane di clausura al Gf Vip ha fatto discutere molto di più delle sue infelici esternazioni sui down. “ Ciao ragazzi, sono la prima e unica immune d’Italia dato che sono la prima ad uscire dalla casa del Gf Vip dopo questo virus che è in atto ”, ha esordito la ragazza e sono bastate queste poche e semplici parole per scatenare l’ira e l’ironia della rete.

Certi che la Valente non conosca appieno il significato del termine “immune”, il popolo della rete non le ha risparmiato commenti ed offese di ogni genere per questa grave gaffe social sul coronavirus. “Ha ragione è immune dotata di anticorpi specifici per assenza di cervello”, ha tuonato Gabriele Parpiglia, “Ma tu hai il cervello immune all’intelligenza!”, “A questa ancora non gli passano la 104?”, “Basta che stai zitta e il virus si ferma”, “Sei pure la prima e unica immune all'intelligenza... Ma da dove l'avete presa?”, hanno continuato a scrivere gli utenti della rete.