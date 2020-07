Astrologia e Covid: è possibile prevederlo? Lo racconta Ada Alberti

Di sicuro se si pensa ad un'astrologa famosa, il primo nome che viene alla mente è quello di Ada Alberti che durante tutto l'inverno è presenza fissa a "Pomeriggio e Mattino 5" incuriosendo con la sua "lettura delle stelle e dei segni zodiacali", milioni di spettatori. Ma di leggero nella sua arte c'è poco, " Per essere dei veri astrologi - ci racconta in questa intervista esclusiva - bisogna studiare, non si tratta di essere un mago con il paiolo e le pozioni. L'astrologia è una scienza seria ". L'abbiamo incontrata per cercare di capire con lei, cosa succederà nei prossimi mesi con la pandemia di Coronavirus e se lei stessa aveva previsto cosa sarebbe successo.

Ada lei aveva visto nelle stelle che il 2020 sarebbe stato un anno problematico?

"Noi astrologi siamo soliti studiare in estate il cielo dell’anno, ed è stato proprio allora che mi sono spaventata, dopo aver visto la presenza di ben quattro pianeti congiunti come Marte, Giove, Saturno e Plutone nel segno del Capricorno".

Cosa significava per chi non comprende l'astrologia?

"La loro congiunzione non poteva che palesare un 2020 di ristrettezze e di difficoltà, perché la congiunzione Giove/Saturno avviene ogni 20 anni e se pensiamo che Giove in Capricorno è in “caduta" (si dice in caduta quando un pianeta si trova nel segno opposto alla sua esaltazione) il suo significato di portatore di benessere (Giove) viene notevolmente ridotto dal significato del Capricorno, segno che lo ospita, portato al dominio, alla restrizione perché governato da Saturno".

Cosa rappresenta il Capricorrno?

"in astrologia rappresenta i poteri forti, è il segno delle gerarchie, delle strutture portanti mondiali, delle regole assegnate e delle responsabilità. Se a questo sommiamo la congiunzione Plutone/Saturno che indica periodi di spaccatura nell’assetto politico mondiale, sommati al transito di Marte, è facile dedurne il significato funesto. Tuttavia, per quanto pericolose tali congiunzioni astrali potessero apparirmi, non ho pensato ad una “pandemia”, ad un anno di ristrettezze e di austerity sì ma non ad una pandemia, anche se Nettuno in Pesci rivela malattie virali nel 2019 per il transito di Giove in Sagittario, più evidenti nel 2020 per le congiunzioni elencate sopra oltre al transito di Marte in Pesci dal 13 al 27 giugno. Non a caso il 23 febbraio 2020 la Luna Nuova si formata in Pesci, in aspetto di Sestile con Marte in Capricorno".

Cosa significava tutto questo?

"Personalmente alla congiunzione Plutone/Saturno ho sempre dato il significato di “lutto”, se a questa sommiamo il transito di Marte, pianeta aggressivo, è facile arrivare alla gelida conclusione che avremmo vissuto un 2020 di ristrettezze, di austerità, di potere imposto (Capricorno) e di maggiori “lutti” nel mondo. Il benessere (Giove) è e sarà, per tutto il 2020, a beneficio di pochi, ovvero dei potenti".

Da qui anche i tumulti popolari

"È evidente che la struttura sociale debba subire una metamorfosi sul piano economico e politico ma tali trasformazioni avverranno in modo complesso, così come fa pensare Saturno in Acquario in aspetto di Quadrato con Urano in Toro, segno quest’ultimo che rappresenta l’economia"

Parlando di economia cosa ci aspetta il prossimo anno?

"L’Acquario è il segno della scienza, della scoperta, dell’amicizia e della solidarietà, è il “portatore d’acqua” dello zodiaco, quindi rappresenta la vita. Certo, Saturno in Acquario spingerà l’umanità a costruire il cambiamento su basi solide ma non sarà una passeggiata, anche se Giove in Acquario dal 19 dicembre del 2020 proverà a rendere meno duro tale processo nel corso del 2021. Comunque si dovranno azzerare i rischi e gli azzardi nelle imprese, soprattutto non si dovranno sperperare i guadagni, perché la condizione finanziaria del paese sarà piuttosto oscillante e complessa e non solo nel 2021. (Urano in Toro dissonante a Saturno e Giove in Acquario)".

Quindi non andiamo benissimo secondo le sue previsioni...

"Ciò che adesso mi spaventa è il lungo anello di sosta di Marte in Ariete tra la fine di giugno e dicembre 2020. Marte è simbolicamente il pianeta della guerra e governa l’impavido Ariete, perciò è facile pensare che ci saranno scontri, atti sovversivi contro le forze armate più evidenti a fine anno 2020 ed inizio 2021. Non dimentichiamoci che Saturno il 2 rientra in questo duro segno di terra e qui anch’esso può rappresentare “avversione” per le leggi dure impartite dal governo al popolo per il controllo dell’economica. È possibile che il popolo sia poco attento alle regole da assumere per evitare il contagio. Infatti, tra la fine del 2020 ed i primi mesi del 2021, per gli aspetti planetari che il pianeta rosso formerà prima con Plutone, Saturno e Giove in Capricorno e poi nuovamente con Saturno e Giove (in Acquario), oltre all’aspetto di congiunzione che Marte formerà con Urano in Toro all’inizio del 2021, è facile pensare ad un altro periodo piuttosto duro anche e soprattutto per quanto riguarda l’economia".