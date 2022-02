Attore di The Walking Dead trovato morto in auto

Il corpo di Moses J. Moseley, 31 anni, volto noto del film The Walking Dead, è stato trovato senza vita all'interno della sua auto, abbandonata vicino al ponte di Hudson a Stockbridge, in Georgia. L'uomo era irreperibile da un paio di giorni e la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa poche ore prima del ritrovamento del cadavere.

Secondo quanto riferito dal sito americano Tmz, Moses sarebbe morto " per una ferita da arma da fuoco ", ma gli investigatori sono al lavoro per scoprire se si tratta di un regolamento di conti o se l'attore si sia tolto la vita. La pista del suicidio, infatti, non è esclusa e la polizia locale sta indagando per capire cosa abbia fatto Moseley negli ultimi due giorni e come mai la sua auto si trovasse sotto al ponte di Hudson nella cittadina di Stockbridge.

" Un membro della famiglia - riferisce Tmz - ha confermato che non avevano notizie di Moses da domenica scorsa. Hanno chiamato gli ospedali, inutilmente. Mercoledì mattina hanno presentato denuncia di scomparsa. Hanno quindi contattato OnStar, che ha rintracciato l'auto ed è lì che è stato scoperto il suo corpo ". È stato proprio grazie al sistema di rilevamento satellitare, di cui la vettura dell'attore era dotata, che gli agenti hanno potuto rintracciare l'uomo. All'arrivo, però, la polizia locale non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Moseley era diventato famoso per avere interpretato Mike, uno degli zombie domestici di Michonne, nella fortunata serie The Walking Dead dal 2012 al 2015. Nel 2013 aveva avuto un ruolo in Watchmen su HBO e aveva preso parte al film The Hunger Games: Catching Fire, mentre nel 2017 aveva ottenuto una parte nella pellicola Attack of the Southern Fried Zombies. Noto per prediligere interpretazioni in film horror, Moseley aveva lavorato anche sui set dei film americani Joyful Noise, The Internship, Queen of the South e Blood Scroll: Horror Stories.

La notizia della sua morte prematura ha scosso il mondo dello spettacolo americano e i social network, dove l'attore 31enne era molto seguito e apprezzato. " Era amato da tutti coloro che lo incontravano. Una luce così brillante negli occhi di tutti ", ha scritto la sua manager Tabatha Minchew, annunciando la morte dell'attore sui social.