"Avanti un altro" sospeso, l'ira ​di Paolo Bonolis: "Non capisco"

A poche ore dal comunicato ufficiale di Mediaset, che annunciava la sospensione delle produzioni di altri quattro programmi della rete, Paolo Bonolis ha affidato ai social network una nota polemica. Il conduttore televisivo non sembra aver gradito la decisione dell'azienda di sospendere la messa in onda del suo quiz preserale "Avanti un altro".

Lo tsunami coronavirus ha imposto un drastico cambiamento nella vita della popolazione ma ha anche stravolto i palinsesti televisivi. Con un effetto domino, giorno dopo giorno, Rai e Mediaset hanno sospeso programmi, allungato trasmissioni di informazione e rimodulato i palinsesti. La decisione di Mediaset di sospendere tre dei suoi programmi di punta, "Uomini e Donne", "Forum" e "Avanti un altro", non ha però incontrato il consenso di alcuni protagonisti, tra tutti Paolo Bonolis. Attraverso i suoi canali social il presentatore ha polemizzato con l'azienda per la decisione presa sul suo programma: " Ho appena letto il comunicato di Mediaset che informa del fermo di tre trasmissioni: Forum, Uomini e Donne ed Avanti un altro. Prendo atto della decisione aziendale ma leggo nel loro testo la seguente frase: 'Le registrazioni delle nuove puntate dei tre programmi riprenderanno appena la situazione lo consentirà'. Non capisco ".