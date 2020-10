Un altro clamoroso outing al Gf: "Avete detto che Adua è lesbica"

Chi, lunedì sera, ha seguito la diretta del Grande Fratello Vip non ha certo potuto evitare di notare la sfuriata di Matilde Brandi contro Tommaso Zorzi. Una vera e propria esplosione quella dell'ex ballerina e oggi coreografa, che ha lasciato basiti sia i telespettatori che gli inquilini. Lo stesso stupore lo ha provato Alfonso Signorini, abituato alla pacatezza della donna, che finora non aveva mai mostrato questo lato così focoso del suo carattere. In molti si sono chiesti il perché di una simile reazione, in apparenza improvvisa, per Matilde Brandi e a distanza di qualche giorno dai fatti è stata la stessa concorrente a rivelarlo, discutendo con l'influencer. Alla luce di quanto raccontato dalla coreografa, si capisce anche meglio il senso delle sue parole successive.

" Non mi piace che tu parli male di Adua, non sai che cosa è successo. Tu puoi rompere il cazzo, io non lo posso rompere? Sono 20 giorni che rompi il cazzo, lo rompo una volta io e non va bene? ", ha urlato Matilde Brandi contro Tommaso Zorzi, quando il Grande Fratello li ha chiusi in camera da letto. Nel frattempo, in salone, Adua Del Vesco era in attesa di ricevere la sorpresa di sua sorella. Alla luce di quanto è emerso nelle ultime ore, si conferma che la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza di Matilde Brandi è stata un'infelice frase di Zorzi, che però è arrivata dopo altre sue dichiarazioni precedenti, che avevano già fatto innervosire la coreografa.

Nel commentare il fidanzamento di 14 anni con l'attuale compagno dell'attrice, Zorzi ha esclamato: " Sì, il fidanzato di Casablanca ". Con questa frase è scoppiata la scintilla definitiva ma il fuoco covava già sotto la cenere in Matilde Brandi, che poche ore prima aveva assistito a una conversazione tra l'influencer e Maria Teresa Ruta. " Continuavate a scherzare su questa storia, ma soprattutto vi ho visti e sentiti tu e Maria Teresa che dicevate ‘quella è lesbica’. Bisbigliavate qualcosa su quello ", ha attaccato la coreografa. Ovviamente, Tommaso Zorzi non è rimasto in silenzio e ha dato la sua versione: " Ma stai scherzando? Lesbica? Non abbiamo detto lesbica. Abbiamo detto ‘siamo a Beautiful’, era una telenovela, ne verrà una dietro l’altra. Però era solo una battuta. Sono battute quelle che abbiamo fatto ".