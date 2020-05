"Adesso mi avete rotto le p..." ​Furia Santarelli per questa foto

Con l'inizio della Fase 2 si possono andare a trovare familiari e parenti ma l'incontro tra Elena Santarelli e i suoi genitori è diventato quasi un caso. La popolare opinionista di "Italia sì" ha condiviso alcune foto del ricongiungimento familiare, ma al popolo del web non è sfuggito un particolare che le è costato una pioggia di critiche.

Nelle scorse ore, sulla pagina Instagram di Elena Santarelli sono comparse le prime foto della 38enne in compagnia di sua madre e suo padre. Dopo quasi due mesi di lontananza la showgirl ha potuto rivedere la sua famiglia e con l'occasione si è fermata a pranzare con loro. Apriti cielo. Sono bastati pochi minuti per inondarla di commenti negativi e critiche: " C’è divieto di fermarsi a pranzo o cena! Anche con se a distanza di un metro", "Non si può pranzare con i parenti.. È scritto ovunque!", "Elena non si possono ancora fare pranzi tra famigliari, vederli e andare via! ". Elena Santarelli, però, non è rimasta a leggere le frasi contrariate dei suoi follower sulla visita ai suoi congiunti, rispondendo a tono dopo l'ennesima critica: " Sì può pranzare dai familiari. La fonte è del Governo.it non di certo un giornale di gossip di sesta categoria....non sai che fatica non abbracciare i miei...poi se ho sbagliato chiederò perdono ma non credo di aver sbagliato. Ho anche misurato la distanza da seduta a seduta ora però tanta gente ha rotto le pa**e ".