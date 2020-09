Positivi al Covid due figli Wanda Nara? Maxi Lopez furioso: "Le avevo detto di non andare a Ibiza"

Si fa complicata la vicenda che vede protagonisti Wanda Nara, Maxi Lopez e Mauro Icardi. Il calciatore del Psg è risultato positivo al Covid-19 dopo un viaggio a Ibiza e benché la Nara si sia affrettata ad annunciare che sia lei che i cinque figli stanno bene e sono negativi al tampone, Maxi Lopez ha smentito con forza l'ex moglie. I figli più piccoli che l'argentino e Wanda Nara hanno avuto insieme, infatti, si sarebbero contagiati anche loro a Ibiza, scatenando la rabbia di Maxi Lopez, preoccupato per la salute dei suoi figli.

A smentire le parole dell'ex conduttrice di Tiki Taka è stato Maxi Lopez, che nelle scorse ore ha rilasciato alcune dichiarazioni di fuoco a una giornalista della trasmissione argentina "Los Angeles de la mañana". " Sono indignato, questa donna è un’incosciente per quello che fa - ha fatto sapere Maxi Lopez - Ho due figli che sono risultati positivi perché lei non ragiona. Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno si contagiano, ma è l’incoerenza di una madre. Se non lo capisce lei, chi altri potrebbe capirlo? ".

La versione però non corrisponde a quanto scritto da Wanda Nara sul suo profilo social. Subito dopo la notizia della positività di Mauro Icardi la showgirl argentina, rientrata dalle isole Baleari, ha annunciato con un post Instagram di essere risultata negativa al tampone e come lei anche tutti i figli. Alla giornalista di Lam Maxi Lopez ha raccontato però una verità diversa. " I bambini risultati positivi al coronavirus sono i figli più piccoli di Wanda: Benedicto e Constantino. Valentino, il più grande, è risultato negativo. Juan Icardi, il padre di Mauro, è risultato positivo al test e anche Isabella, la più piccola di Wanda e Icardi. Francesca, la primogenita, è risultata negativa ", ha rivelato la giornalista Karina Iavícoli nel corso della trasmissione televisiva.

A innescare la serie di contagi sarebbe stata la recente vacanza della famiglia Icardi a Ibiza. Tra feste in villa e gite in barca, Wanda Nara e i figli sono entrati in contatto con molte persone tra cui anche alcuni giocatori del Psg (Keylor Navas, Neymar) poi risultati positivi al coronoavirus. Da qui l'escalation di contagi che per il momento, stando alle parole di Lopez, avrebbe risparmiato solo lei e la figlia maggiore Francesca. La versione di Maxi Lopez, però, sembra essere "debole". Soprattutto dopo la pubblicazione sui social di una foto che lo immortala insieme ai suoi tre figli a prendere un frullato in giro per San Benedetto del Tronto. C'è da chiedersi, dunque, dove stia la verità tra le due versioni.