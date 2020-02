Il bacio saffico tra Elettra Lamborghini e Myss Keta? "La storia è già scritta"

La terza puntata del Festival di Sanremo ha visto tutti i 24 big in gara sul palcoscenico dell’Ariston, in una serata in cui si è celebrata la musica e tutte le canzoni che hanno fatto storia. È stata infatti la serata dei duetti e delle cover in cui, ognuno dei big in gara ha rielaborato uno dei grandi successi del passato eseguiti al Festival. Alcuni sono stati degni di nota, altri ancora sono stati del tutto evitabili, tanto da scatenare molte critiche dal pubblico del web. Come il duetto di Elettra Lamborghini che ha letteralmente diviso i suoi fan. Arrivata in scena intorno all’una e mezza di notte, la cantante che ha portato in gara una canzone che è diventata già un inno per i più giovani, ha diviso il palco insieme a Myss Keta.

Le due donne di spettacolo hanno eseguito "Non succederà mai più", brano del 1982 di Claudia Mori. Neanche a dirlo Elettra Lamborghini ha lasciato il segno. Dopo la sua performance di martedì, in cui si è lanciata in un ballo seducente di fronte a tutta la platea, il duetto con la cantante del mistero (anche lei molto celebre sul web), si è concluso con bacio saffico mancato che ha fatto impazzire tutti. La Lamborghini e Keety si sono avvicinate l’una all’altra in modo in molto audace e, prima che si sfiorassero le labbra a vicenda, si sono fermate evitando così lo scandalo.

Una vera e propria provocazione che, in un certo qual modo, ha voluto elogiare un altro bacio lesbo che, anni fa, ha fatto molto scalpore. Infatti la Keta e la Elettra pare che abbiamo voluto omaggiare Madonna e Britney Spears quando, sulle note di ‘Like a Virgin’, nel 2003, si sono baciate di fronte alla platea dei fan. Ovviamente il risultato non è stato all’altezza. Subito dopo sui profili social della Lamborghini è stato condiviso il fermo immagine di quel bacio mancato, con tanto di didascalia. "La storia è già scritta". Un omaggio però che non è piaciuto ai fan. Non solo il duetto non è stato per nulla apprezzato, ma i commenti acidi e pungenti sull’hashtag "ElettraLamborgini" si sono ricorsi in lungo e in largo tra i social. "Una 18enne al karaoke con la sua migliore amica", si legge. Ma il fiume di polemiche, ancora adesso, non accenna a placarsi.