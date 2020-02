Bafta Awards, Al Pacino inciampa e cade sul red carpet

Agli BAFTA Awards - gli Oscar del cinema inglesi - non è passato inosservato l'ingresso rocambolesco di Al Pacino. L'attore e regista statunitense ha catturato la scena inciampando sulla scalinata della Royal Albert Hall di Londra, cadendo a terra tra lo stupore generale e i flash dei fotografi.

A trionfare al BAFTA Awards è stato il film "1917" che ha ricevuto ben sette premi tra i quali "Miglior film". Tre le statuette assegnate a "Joker" e due quelle andate a "Parasite". Grande delusione per "The Irishman" che, nonostante le dieci candidature, non è riuscito a ottenere nessun premio. Renée Zellweger e Joaquin Phoenix hanno invece portato a casa l'ambito premio di "Miglior attrice" e "Miglior Attore" protagonisti, rispettivamente, in "Judy" e "Joker". A catturare però l'attenzione in quest'edizione degli oscar del cinema inglese è stato Al Pacino, il cui ingresso sul red carpet non è stato certo dei più popolari, ma sicuramente il più chiacchierato.

L'attore 79enne è arrivato alla Royal Albert Hall di Londra in compagnia della sua fidanzata, la modella Meital Dohan, 40 anni. Il divo di Hollywood stava percorrendo il tappeto rosso quando, giunto davanti alla breve scalinata, è caduto in avanti inciampando in uno scalino. A coglierlo in fallo c'erano decine di fotografi assiepati ai lati del red carpet, che hanno immortalato la sua rovinosa caduta, con tanto di faccia scioccata della fidanzata accanto a lui. Nominato come "Miglior attore non protagonista" per il ruolo di boss del crimine Jimmy Hoffa nel film "The Irishman", Pacino è stato prontamente soccorso dalla giovane compagna e da alcuni agenti della sicurezza presenti. L'attore, dopo essersi rialzato, ha sorriso al pubblico presente e alzando le mani al cielo ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute. A poco sono servite le scarpe da ginnastica indossate dall'attore per camminare in modo più comodo sul tappeto rosso. Il passo falso è arrivato comunque. La sequenza degli scatti che mostrano la sua caduta ha fatto il giro del mondo in poche ore.