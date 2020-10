Bagno hot al Gf Vip, la Gregoraci e Pierpaolo senza microfoni si lasciano andare

La piscina della casa del Grande Fratello Vip si sta trasformando nel luogo delle confessioni e degli approcci bollenti. Ne sanno qualcosa Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che, dal loro ingresso nel reality, hanno scelto le calde acque per lasciarsi andare alla passione. Così, dopo il bacio scattato in occasione della prova ricompensa di due settimane fa, ecco arrivare le confidenze spinte dell'ex compagna di Flavio Briatore.

Quella che doveva essere solo una semplice nuotata nella piscina della Casa per la Gregoraci e Pretelli si è presto trasformata in un'occasione per flirtare. Sguardi ammiccanti, tenerezze ed effusioni che tradiscono i desideri dei due concorrenti più chiacchierati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Parole pronunciate sottovoce, frasi a mezza bocca e sguardi di intesa che dicono più delle parole. " Ho un po' dipensieri ", confessa Pierpaolo a Elisabetta, che lo sprona: " Lasciati andare ". I due sono sempre più vicini e coinvolti dalla situazione, che ormai è bollente. Poi, approfittando della momentanea assenza dei temuti microfoni, la showgirl si sarebbe lasciata andare a una dichiarazione decisamente spinta, sussurrata all'orecchio di lui: " Ho voglia di fare l'amore con te ".