La Isoardi volta pagina con Raimondo Todaro

Non soltanto “ Ballando con le stelle ” è un programma sinonimo di successo, ma anche foriero di grandi amori. Tante sono state le coppie che si sono formate nella trasmissione condotta da Milly Carlucci, che tra un tango e una bachata hanno finito davvero per far sbocciare un sentimento.

Come succede nella vita, poi, alcune coppie hanno resistito, altre dopo una frequentazione si sono lasciate, ma è indubbio che Cupido abbia scoccato parecchie frecce in questa trasmissione fortunata. Giusto per fare qualche nome, nell'ultima edizione, ad esempio, Fabio Basile e Anastasia Kuzmina, ma andando indietro fino al 2005 una delle prime coppia fu quella formata da Hoara Borselli e Simone di Pasquale, che tra l’altro vinsero quell’edizione del programma, anche se il loro amore purtroppo no.

E ancora, nel 2006, l’ex miss Italia Cristina Chiabotto in coppia con Raimondo Todaro, aveva conosciuto l’attore Fabio Fulco con cui si è poi posata e separata. Chi invece ancora oggi è felicissimo e innamorato è Massimiliano Rosolino che della sua insegnante di ballo Natalia Titova è diventato anche papà di due splendide bambine.

Poi ancora Samantha Togni e Stefano Bettarini, anche se lei ha poi sposato un chirurgo russo, Sara Di Vaira e Marco Del Vecchio, Christian Panucci e la ballerina Agnese Junkure. Insomma di coppie e flirt ne sono passati molti e quest’anno le cose sembrano essere esattamente allo stesso modo e ancor prima che il programma inizi.

Parliamo di una probabile, perché il condizionale è davvero d’obbligo, nuova coppia, quella formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Tra loro sembra essere nata una bella intesa tanto da essere stati fotografati mano nella mano dal settimanale “ Diva e Donna ”. I due formeranno una delle coppie della nuova edizione, e al momento si stanno allenando insieme.

Al momento sono entrambi single, dopo la fine della relazione con Alessandro di Paola per lei e del matrimonio con la ballerina Francesca Tocca per lui. Quindi nulla impedirebbe, tra una piroetta e un casquè, di accendere il fuoco dell’amore, anche se la strada è ancora lunga e per il momento si può solo parlare di una bella amicizia.