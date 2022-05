Giusy Ferreri zittisce Dolcenera: "Parli sempre te, ca..."

Come in ogni talent che si rispetti non tutti i protagonisti vanno d'accordo tra loro. E anche a The Band, il programma dedicato ai gruppi musicali in onda ogni venerdì sera su Rai Uno, la tensione è palpabile soprattutto tra i coach delle otto band in gara, che si contendono vittoria e il premio finale.

Il format condotto da Carlo Conti, che vede sfidarsi a colpi di cover otto gruppi di giovani talenti, è iniziato da poco ma fa già chiacchierare soprattutto per i battibecchi che nascono tra i tutor, ruolo ricoperto da Enrico Nigiotti, Rocco Tanica, Marco Masini, Federico Zampaglione, Irene Grandi, Francesco Sarcina, Dolcenera e Giusy Ferreri. A scontrarsi nell'ultima puntata sono state proprio queste ultime due con un bisticcio in piena regola, che ha fatto scendere il gelo in studio e ha decisamente imbarazzato i colleghi.

La miccia della discussione si è accesa subito dopo l'esibizione del gruppo Isola delle rose, trio composto da Federico Proietti, Andrea Zanobi e Iacopo Volpini e seguito dal cantautore livornese Enrico Nigiotti. Subito dopo la loro performance, Carlo Conti ha chiesto un parere a Giusy Ferreri, che ha sottolineato l'utilizzo di alcune sequenze registrate da parte del gruppo nel brano eseguito dal vivo. Mentre la cantante esprimeva il suo personale giudizio, però, Dolcenera è intervenuta per controbattere e le loro voci si sono sovrapposte, creando confusione.

La Ferreri è così sbottata e, allargando le braccia con fare infastidito, ha tuonato: " Sì, però fai parlare, perché altrimenti parli sempre te... che cazzo ". Dolcenera l'ha invitata a proseguire e la collega ha puntualizzato: " Ha chiesto a me il mio parere e non ho finito di esprimerlo ". Dolcenera ha lasciato spazio alla collega ma sottovoce - e comunque registrato dal microfono ancora aperto - ha chiarito: " Questo è il tuo parere e io ti rispondo ". L'insolito siparietto ha creato non poco imbarazzo tra il conduttore e gli altri coach, che hanno assistito al battibecco senza proferire parola. Dopo alcuni istanti di gelo in studio, la Ferreri ha proseguito nel suo giudizio e lo show è proseguito con una nuova esibizione. Ma sui social network la lite tra le due cantanti non è passata inosservata e il video del battibecco è diventato virale in poco tempo.