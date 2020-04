Al Bano canta "Felicità" fuori dall'hotel che ospita i medici di Bari

Non capita tutti i giorni di ricevere una sorpresa speciale da parte di un personaggio famoso del calibro di Al Bano Carrisi. Il cantante pugliese ha voluto omaggiare lo sforzo di medici, infermieri e operatori sanitari dell'ospedale Policlinico di Bari, cantando una canzone sotto le loro finestre. Con grande stupore di tutti Al Bano ha intonato "Felicità" sotto le vetrate dell’hotel che ospita i medici e il personale sanitario, che in queste settimane lottano contro il coronavirus.

Da diversi giorni, infatti, numerosi medici e infermieri che operano al Policlinico di Bari - e che da settimane sono impegnati nella lotta al Covid-19 - hanno scelto di stare lontani dalle loro famiglie per non esporli al possibile contagio. Dopo ogni turno molti operatori sanitari, invece di far ritorno nelle loro abitazioni dalle loro famiglie, hanno scelto di isolarsi in una struttura turistica che ha deciso di sostenerli e ospitarli in attesa di tornare operativi in ospedale. Al Bano Carrisi ha così voluto far loro una bella e inattesa sorpresa, fermandosi nel giardino dell’Hi Hotel di Bari dove sono ospiti e cantando per loro.

Insieme a Giovanni Migliore, direttore del Policlinico di Bari, il cantante di Cellino San Marco si è esibito nel suo celebre cavallo di battaglia "Felicità". Un modo diverso e molto personale per donare un po’ di conforto e sostegno morale a coloro che si trovano a combattere in prima linea contro il terribile virus. Per un attimo la musica è riuscita a interrompere una drammatica e difficile routine fatta di ricoveri e lotta contro il coronavirus. Al Bano Carrisi, che sta vivendo la sua quarantena nella tenuta di famiglia a Cellino, ha scelto di far sentire la sua vicinanza e la sua stima per il grande lavoro del personale ospedaliero del Policlinico di Bari con la sua breve esibizione. Il cantante ha sfidato anche il maltempo, esibendosi sotto la pioggia.