Al Bano: "Mi dicono brutte cose ma con 1470 euro non riuscirei a pagare il caffè agli amici"

A distanza di mesi, tengono ancora banco le parole di Al Bano Carrisi sulle difficoltà economiche causate dal lockdown. Stamattina, infatti, il cantante di Cellino San Marco è tornato sull'argomento ai microfoni de I Lunatici di Rai Radio 2 e non ha rinnegato quello che disse a marzo, quando affermò che non avrebbe potuto vivere con 1470 euro di pensione.

" Se le cose continuassero malauguratamente ad andare male e un giorno dovessi vivere di sola pensione non me la passere tanto bene ", disse Al Bano Carrisi, commentando lo stop dei concerti e dei viaggi all'estero, sua primissima fonte di guadagno da ormai molti decenni. Il cantante di Cellino San Marco è anche titolare di una grande tenuta agricola in cui produce vino e olio e dove si trovano un piccolo ristorante e un agriturismo che, però, pare siano alimentati economicamente proprio dall'attività artistica. Da qui nascevano i pensieri sul futuro economico da parte di Al Bano: " Il mio assegno ammonta a 1470 euro al mese. Fino a qualche mese fa erano soltanto 1370. Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi, fin da quando ero contadino qui in Puglia e poi metalmeccanico a Milano ".

Incalzato dai conduttori, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, a I Lunatici ha raccontato com'è nata la polemica: " Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?’, La risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici ". Parole schiette e sincere da parte di Al Bano Carrisi, che da quel momento è oggetto di insulti e di prese in giro da parte della rete. Per il cantante di Cellino San Marco gli attacchi nei suoi confronti non sono giustificabili per aver detto la verità: " Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno ".

La situazione attuali ha portato Al Bano ad avere un blocco artistico al punto che il cantante non riesce a produrre musica: " Niente mi ispira niente, se non una grande tristezza. E cantare tristezza per me non va bene. L’ho fatto in passato, ora cerco di evitare. Sto vivendo un momento di pausa ". Nonostante questo, il cantante di Cellino San Marco pensa a Sanremo: " Ho un conto aperto con Sanremo. Se tutto va come dico io... ".