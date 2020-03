Barbara Alberti al vetriolo: "La Elia insopportabile"

La scrittrice Barbara Alberti non ha mai avuto peli sulla lingua, nemmeno nella casa del Grande Fratello Vip e, nonostante si sia ritirata dal gioco, non ha risparmiato commenti al vetriolo su Antonella Elia e Valeria Marini.

Concorrente del Gf Vip tra le più discusse di questa edizione, la Alberti ha deciso di abbandonare la Casa a qualche settimana di distanza da un piccolo problema di salute. La sua decisione, tuttavia, non è stata presa per il malore avvertito, ma perché ormai satura e incapace di gestire lo stress cui questo tipo di reality show sottopone. Così, pur consapevole di dover pagare una sorta di penale, Barbara Alberti ha lasciato il gioco senza troppe remore.

“ Si tratta di una rinuncia e poi perdi dei soldi. Si firma per un cachet. Lo prendi intero se arrivi alla fine o se vieni buttato fuori dal pubblico – ha spiegato lei al settimanale Oggi - . Se invece decidi di andartene volontariamente la somma si riduce in proporzione alle settimane di permanenza ”.

Nel caso in cui avesse deciso di rimanere nella Casa, però, la scrittrice si è detta certa del fatto che una convivenza con Antonella Elia o Valeria Marini le sarebbe pesata. E non poco. Nei confronti delle due concorrenti del Gf Vip, infatti, la Alberti non ha riservato parole simpatiche, ma si è espressa con commenti al vetriolo.

“ Antonella è insopportabile, ma non banale. Pensa di essere solo lei al mondo, non ha preso atto dell’esistenza degli altri se non per dominarli – ha detto Barbara senza troppi giri di parole - . Averla contro è un inferno; è un personaggio letterario. Non ci passerei del tempo ma potrei sceglierla come protagonista di una novella ”.