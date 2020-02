Batman, Robert Pattinson con il costume del supereroe nel primo video ufficiale

Dopo tanta attesa ecco il primo video ufficiale di Robert Pattinson con indosso il costume di Batman: i fan approvano.

Occhi puntati su Batman

Il 2019 è stato un anno da incorniciare per i cinecomics con Avengers: Endgame che ha ottenuto il primato nella classifica degli incassi al box office e Joker che ha ricevuto candidature e premi, tra cui l’Oscar per il miglior attore a Joaquin Phoenix. Il 2020 però non è iniziato al meglio visto lo scarso successo che sta raccogliendo il film della DC Comics dedicato ad Harley Quinn interpretata da Margot Robbie. Augurando un riscatto, sempre al femminile, con Wonder Woman 1984 e Black Widow, arriva ora il primo video ufficiale di Robert Pattinson con il costume di Batman e si può quindi tornare a sperare per uno dei più personaggi più amati di questo genere di film.

Il cast del prossimo film sul Cavaliere Oscuro è stato interamente svelato nel corso di questi mesi. Oltre a Robert Pattinson nel ruolo di Batman vedremo Zoë Kravitz in quello di Catwoman, mentre Jeffrey Wright sarà Jim Gordon e Andy Serkins Alfred Pennyworth. Dal lato villain invece Paul Dano sarà L’Enigmista, Colin Farrell il Pinguino e John Turturro invece il boss Carmine Falcone. Ultimi annunciati, con ruoli inediti, sono Peter Sarsgaard e l’esordiente Jayme Lawson. The Batman - questo il titolo del film, almeno per ora - è già in lavorazione, ed è diretto e scritto da Matt Reeves il quale ha promesso una storia intrigante dalle sfumature noir incentrato soprattutto sulle incredibili capacità investigative di Bruce Wayne/Batman.

Il regista, in contrasto con la Warner Bros., sembra inoltre intenzionato a posizionare il "suo" Batman al di fuori del DCUE - l’universo cinematografico dei supereroi DC Comics - quindi slegato dagli altri film come The Suicide Squad, Aquaman, Wonder Woman e il prossimo Flash. Una decisione che nel caso di Todd Phillips e il Joker si è dimostrata decisamente azzeccata permettendo così di valutare l’opera in un contesto a sé stante senza influenze di trama esterne, condizioni che Matt Reeves vorrebbe replicare.

Robert Pattinson e il nuovo costume di Batman

C’era molta apprensione da parte dei fan per la resa di Pattinson con il costume di Batman. L’attore non si discute, le sue ultime collaborazioni lo dimostrano, cioè The Lighthouse e il prossimo Tenet di Christopher Nolan. Alcuni dubbi erano rivolti all’aspetto fisico per muscoli e viso, dubbi prontamente smentiti dalle ultime apparizioni pubbliche e dall’endorsement ricevuto dal collega Willem Dafoe: "ha il mento perfetto per Batman". Rimaneva solo da attendere l’arrivo delle prime immagini ufficiali e dopo la stagione dei premi eccole.

Il regista Matt Reeves, come per i precedenti annunci dei nomi dei protagonisti, ha twittato ancora, questa volta per il primo camera test dedicato a Robert Pattinson con indosso il costume di Batman. Il design della "batsuit" richiama quello dei videogiochi, con il simbolo sul petto che sembra poter diventare un’arma e che secondo le ultime teorie dei fan potrebbe essere stato ricavato dalle pistole che hanno ucciso i genitori di Bruce Wayne.

Il filtro rosso del video non permette di valutare al massimo il colore del costume che in base ad alcuni rumor potrebbe essere, anziché nero, grigio e blu scuro. Gli occhi in particolare potrebbero essere rappresentati con una luce bianca intensa. Nel video inoltre si può sentire il tema musicale di Batman, questa volta affidato al premio Oscar Michael Giacchino.

Previsto per il 25 giugno 2021, The Batman sembra promettere decisamente bene. Aspettiamo fiduciosi nuovi sviluppi.