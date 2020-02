The Plot Against America, la miniserie tv HBO con John Turturro

The Plot Against America è la prossima miniserie tv del canale HBO che racconterà una storia di fantapolitica e ucronia basata sull'ominmo romanzo di Philip Roth.

The Plot Against America, la trama

Ambientata negli Stati Uniti, durante le elezioni presidenziali del 1940, questa miniserie tv di HBO riprende il genere ucronico dopo i recenti successi de L’uomo nell’Alto Castello e di For All Mankind. Avvicinandosi più al primo di questi due titoli, la miniserie tratterà l’argomento dell’odio razziale e dell’antisemitismo, con la deriva fascista che arriva anche negli Stati Uniti dopo i totalitarismi europei.

La storia è raccontata dal punto di vista di Herman Levin, un ebreo del New Jersey preoccupato per le sorti del suo paese. Al suo fianco la moglie Elizabeth, ugualmente in tensione per la figura che si è da poco affacciata nel mondo della politica a stelle e strisce. Il volto nuovo infatti è Charles Lindbergh, il famoso aviatore razzista e antisemita che decide di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti contro Franklin D. Roosevelt. Lindbergh, nascondendosi dietro dichiarazioni di neutralità verso la seconda guerra mondiale che imperversa in Europa, conduce l’opinione pubblica in un clima d’odio e di paura, avvicinandosi così alla Germania di Hitler.

A sostenere il nuovo presidente, entrando anche nella sua amministrazione, ci sarà il rabbino Lionel Bengelsdorf, sposato con Evelyn Finkel, sorella di Elizabeth. I due, come si vede nel trailer, si schierano dalla pare di Lindbergh, sminuendo alcune sue dichiarazioni e definendolo invece come un eroe nazionale.

Cast, produzione e uscita della serie tv

The Plot Against America è basata sull'omonimo romanzo di successo del 2004 scritto da Philip Roth. La miniserie tv, composta da sei episodi, è creata da David Simon, già ideatore di The Wire e The Deuce, e da Ed Burns. Il cast unisce nomi di spicco ad altri che hanno già avuto importanti esperienze nel mondo seriale.

Nel ruolo di Lionel Bengelsdorf, rabbino convinto sostenitore di Lindbergh, c’è John Turturro, mentre in quello della moglie Evelyn troviamo Winona Ryder. Per la parte del protagonista Herman Levin invece c’è Morgan Spector, visto in altre serie tv di successo come Boardwalk Empire ed Homeland; la moglie Elizabth invece è Zoe Kazan, conosciuta per The Deuce. Infine, il presidente USA di questa realtà alternativa, Charles Lindbergh, sarà interpretato dall’attore Ben Cole.

The Plot Against America uscirà sul canale HBO a partire dal prossimo 16 marzo, e vista la trama decisamente interessante ed attuale, l’opera di riferimento, cioè il libro di Roth, e il cast che vi partecipa, arriverà sicuramente dopo poco anche in Italia su Sky Atlantic e Now Tv.