"Sei un maiale dentro": Maria De Filippi punzecchia Rudy Zerbi

Quando si dice essere il pomo della discordia. E Gaggi, Manuel e Francesco, tre giovani sportivi italiani, lo sono stati (loro malgrado) per Maria De Filippi e Rudy Zerbi nell'ultima puntata di Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5. La spettacolare esibizione dei tre atleti provenienti da Milano ha impressionato il pubblico e i quattro giudici, ma ha scatenato anche un insolito battibecco tra la conduttrice e il produttore musicale sulla prestanza fisica dei tre concorrenti.

Il trio di sportivi, tutti under 30, atleti e coach di verticalismo e calisthenics, si è cimentato in una difficile quanto spettacolare performance fatta di prese, forza ed equilibrio. Due minuti di impressionante controllo muscolare che hanno letteralmente conquistato tutta la giuria. Quattro i "vales" ottenuti dal trio di atleti, che però ha fatto litigare Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Quest'ultimo è stato colpito dalla particolare attenzione che la conduttrice ha riservato ai giovani e non ha resistito a stuzzicarla, facendola innervosire.



Maria De Filippi ha elogiato i tre concorrenti per la precisione, la tenacia e la bravura dimostrata durante l'esibizione in studio. Un elogio che secondo Zerbi sarebbe stato più che altro dovuto alla prestanza fisica degli atleti e non tanto alla loro bravura. " Non ti sento mai così entusiasta ", ha ironizzato il giurato, rivolgendo lo sguardo verso la poltrona dove era seduta la De Filippi e costringendo Gerry Scotti a intervenire per capire cosa stesse succedendo tra i due giudici. " C'è che è un maiale - ha replicato la conduttrice spazientita - pensa che io sono entusiasta perché sono belli. Siccome è un maiale dentro, vede con gli occhi... ".