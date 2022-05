"L'Italia ci ha offeso": l'ira degli spagnoli contro Malgioglio

L'Eurovision song contest è terminato da un pezzo ma porta con sé strascichi di polemiche. Come quella sollevata dalla Spagna per un commento ironico fatto da Cristiano Malgioglio durante l'esibizione della cantante iberica Chanel Terrero.

L'artista ha condotto le dirette Rai da Torino insieme a Gabriele Corsi. Durante la finalissima, mentre sul palco si stava esibendo la cantante e ballerina cubana naturalizzata spagnola, Chanel Terrero, ha detto la sua sulla performance con il suo solito piglio ironico: " Devo dire che è bella e balla molto bene ma la sua è una canzone estiva. Un reggaeton europeo. È un discount di Jennifer Lopez ". Le sue parole però non sono state accolte con favore né dagli spagnoli né dalla stampa iberica ed è scoppiato il caso.

Sui social si sono moltiplicati i commenti indignati degli ispanici e qualcuno è arrivato addirittura ad accusare Malgioglio e Corsi di avere influenzato le votazioni: " I commentatori RAI commentano il riepilogo che la Spagna non va votata perché Chanel è una sconto Jennifer López. Italia unico Paese a non votare la Spagna al televoto. Questo è giocare sporco ". La stampa spagnola non è stata da meno e molti siti internet hanno puntato il dito contro il cantautore: " Odioso paragone ".

Accortosi del clamore suscitato dalle sue dichiarazioni, Cristiano Malgioglio ha subito chiarito e chiesto scusa durante l'ospitata a La vita in diretta: " Quel mio discount era per dire che è come una piccola Jennifer Lopez. Non era un'offesa ma chiedo scusa. Ma io devo diventare celebre alla mia età per questa parola? Io comunque chiedo scusa, sono sempre ironico" . Questo però non è bastato a placare gli animi degli spagnoli che, ha confessato Malgioglio parlando con l'Adnkronos, lo hanno " attaccato da tutte le parti. Una reazione esagerata e sorprendente, che non tiene conto del clima scherzoso di tutti i miei commenti sui concorrenti di Eurovision ".