"Look sbagliati per la sua fisicità": l'attacco alla Pausini

L'Eurovision song contest fa discutere su più fronti. Se da una parte la vittoria dell'Ucraina tiene banco più a livello politico che musicale, dall'altra sono i look sfoggiati da Laura Pausini a fare parlare. Gli abiti indossati dalla cantante nelle quattro serate dell'evento internazionale hanno catturato l'attenzione e Uno mattina in famiglia ha dedicato un'ampia parentesi all'argomento. Ma la discussione è ben presto degenerata e i conduttori Timperi e Setta sono finiti a battibeccare.

L'esperto di moda Stefano Dominella era presente in studio per commentare i look dei conduttori e degli artisti in gara. Ma quando si è trattato di esprimere un giudizio su Laura Pausini, l'esperto non ha usato giri di parole: " Era vestita non tenendo conto della bilancia. I suoi look erano esagerati rispetto alla sua fisicità". La conduttrice Monica Setta è così intervenuta, frenando l'ospite: "No, non sono d'accordo e non solo perché non si parla del peso di una donna ".

Dominella ha allontanato da sé la critica, sostenendo di essersi riferito allo stile e non alla bilancia ma Monica Setta lo ha stoppato: " Era un bellissimo abito e lei è una donna di spettacolo. Fermati, fermati". Nella discussione si è inserita la giornalista Concita Borelli, anche lei ospite in studio, è ne è nata una vera e propria polemica: "Non è una questione sessista se permetti Monica, quando ci vestiamo guardiamoci allo specchio. Bisogna stare attenti ".

La conduttrice di Uno mattina in famiglia, però, non ha voluto sentire ragioni e ha bacchettato i suoi ospiti: " Mi sembra che i colori fossero perfetti e io direi guardiamoci anche al cervello ". Ma la Borelli ha proseguito decisa: " Ha trasformato Valentino in Sartoria romagnola". Quest'ultima affermazione ha fatto scattare la Setta, innescando il battibecco con il collega Tiberio Timperi, che sino a quel momento era rimasto tranquillo . "Fermiamoci perché altrimenti divaghiamo troppo", ha detto la Setta, stizzendo Timperi che ha replicato: "Ma siamo qui per questo ".