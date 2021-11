"Battutine fuori luogo", "Subdola". A X Factor finisce male

Attimi di tensione a X Factor dopo l'esibizione della band Bengala Fire. Il gruppo musicale, fiore all'occhiello della squadra di Manuel Agnelli, ha ricevuto molte critiche nell'ultima puntata del talent musicale in onda su Sky, innescando una lite tra i giudici.

La band si è esibita sul palco dell'auditorium, dove si registra X Factor, con la cover del brano "Evil" degli Interpol. Ma l'esibizione non è piaciuta a Emma, Mika e Hell Raton, che si aspettavano un salto di qualità dal gruppo. È stata Emma ad aprire la carrellata di giudizi dal tavolo dei giudici con un commento positivo, ma non entusiasta: " Avete suonato benissimo, come sempre. Ma alla quarta puntata vorrei di più. Ho la sensazione che manchi il cuore, quel guizzo personale che vi contraddistingue ".

Manuel Agnelli ha mostrato sin da subito il suo disappunto alle parole della Marrone. " Vedo un sorriso beffardo di Manuel ", ha fatto notare il conduttore, ma l'artista ha invitato i colleghi a proseguire nei giudizi, rinviando di poco lo scontro. " Loro suonano bene - ha affermato Mika - Pezzo figo, suonato bene ma non ho avuto l'impressione che abbiate fatto un passo in avanti. Non c'è stato". Anche Hell Raton ha concordato con gli altri giudici: " Siete bravi ma manca l'anima, dove è andata a finire? ". Le sue parole hanno di fatto acceso la miccia della lite.