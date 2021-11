Mika si infuria e abbandona XFactor

La gara di X Factor è entrata nel vivo con i primi scontri e le prime eliminazioni. Ma la prima esclusione dei uno dei concorrenti dal talent musicale di Sky ha creato non poche tensioni nel corso dell'ultima live del programma. Ad andare su tutte le furie è stato Mika, che ha visto finire allo scontro finale per l'eliminazione uno dei suoi gruppi musicali.

Quando la puntata stava volgendo ormai al termine, il pubblico ha assistito alla prima eliminazione della nuova stagione di X Factor. A contendersi la possibilità di rimanere in gioco c'erano i Westfalia, la band composta da quattro ragazzi under 30 nel team di Mika, e Versailles, al secolo Luca Briscese, cantautore 24enne del team di Hell Raton. Dopo essersi esibiti con le loro cover, gli artisti si sono schierati sul palco al fianco del conduttore Ludovico Tersigni per ascoltare il verdetto dei giudici.

Mika e Hell Raton sono stati i primi a esprimersi votando rispettivamente per i propri talenti. È toccato invece a Emma Marrone e Manuel Agnelli decretare chi, tra i due concorrenti in gara, meritasse di proseguire la competizione canora. Entrambi i giudici hanno preferito il solista Versailles, condannando all'eliminazione definitiva la band dei Westfalia. Mentre in sovrimpressione stavano andando i titoli di coda, Mika si è alzato per salire sul palco e abbracciare i quattro ragazzi, spronandoli a proseguire nel campo della musica. Ma invece di tornare al tavolo dei giudici per i saluti finali, Mika è uscito dietro le quinte insieme ai Westfalia.

Un'uscita di scena inattesa che, se anche fosse sfuggita al pubblico, è apparsa evidente per le parole del conduttore. Tersigni, che ha ricevuto il testimone della conduzione di X Factor da Alessandro Cattelan, ha provato a richiamare sul palco Mika per congedare il pubblico. Ma l'artista libanese non è voluto tornare in studio evidentemente troppo amareggiato per l'esclusione della sua band. Vano ogni richiamo fatto, tra l'imbarazzo generale, dal giovane conduttore Tersigni per cercare di riportare sul palco il giudice. Non è la prima volta che Mika - alla quarta esperienza nel programma, dopo una pausa di alcune stagioni - si arrabbia per l'esclusione di uno dei suoi talenti. Ma questa volta il giudice non si è fatto remore ad abbandonare letteralmente il programma per sbollire la delusione.