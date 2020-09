Beatrice Valli nella bufera: attacca la De Girolamo e un ladro ruba i vestiti al fidanzato

Non è piaciuto il suo abito, ma soprattutto non è piaciuta la sua modalità con cui Beatrice Valli si è presentata alla 77a Mostra del Cinema di Venezia. L’ex volto di Uomini e Donne, mamma di tre bambini, a tre mesi dal parto si è presentata sul red carpet con uno abito firmato rosso di Georges Hobeika insieme al compagno Marco Fantini.

Già qualche giorno fa, Beatrice era stata al centro delle polemiche per la risposta data ad una domanda dei fan dove l’influenzar d 2,6 milioni di follower raccontava che non era per niente facile gestire i figli per una donna che lavora. Uno scivolone che ha fatto seguito dopo pochi giorni a quello che è successo a Venezia.

Il red carpet era andato benissimo tantissimi flash ad immortalare la coppia e la cosa sarebbe finita lì se Beatrice non avesse deciso di ripostato, tra le tante foto, sul suo account Instagram una in cui viene fatto un paragone tra lei e Nunzia De Girolamo anche lei sul red carpet con un bellissimo vestito rosso di Ateliereme. Un paragone con la scritta “Quando lo compri su internet” nella sua foto, "Quando ti arriva a casa" nella foto della De Girolamo.

Il web è immediatamente insorto contro di lei, prima di tutto per la poca correttezza nei confronti di una donna come la De Girolamo che ha sempre mostrato una grande empatia nel confronto del suo stesso sesso, inoltre fare paragoni sia sugli abiti che sulla modalità di indossarli è stata sicuramente una caduta di stile che ha mostrato il lato presuntuoso e poco oggettivo dell’ex volto di Uomini e Donne. Queste le principali critiche a cui sono seguiti post al fulmicotone:

“ La stanchissima Beatrice Valli -scrive Ella - che nonostante i tre figli e l’inarrivabile stanchezza trova la forza di andare a fare l’inutile prezzemolo a Venezia77 ed entra subito in competizione con le altre donne, tra l’altro vestite pure meglio di lei ”. Oppure: “ Beatrice Valli, vestita da bomboniera con le tende del salotto di sua nonna, cucite l’un l’altra, deve screditare le persone vestite moooolto meglio di lei. Non ho più parole ” commenta XOXO e queste sono solo alcuni dei tanti commenti negativi che sono stati pubblicati dagli utenti del web.