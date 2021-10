La prima foto di Beatrice di York con la figlia fa scoppiare la bufera

Alle 23:42 dello scorso 18 settembre, al Chelsea and Westminster Hospital è nata Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, figlia di Beatrice di York e del marito, Edoardo Mapelli Mozzi. La bimba è la dodicesima pronipote della regina Elisabetta e undicesima in linea di successione al trono. I neogenitori, che hanno vissuto la gravidanza e il parto nel più totale riserbo, sono stati fotografati durante la prima passeggiata di Sienna, avvenuta a tre settimane dalla nascita. Inaspettatamente, però, gli scatti sono stati oggetto di una diatriba sui social, con commenti piuttosto sprezzanti.

Il look di Beatrice

Lo scorso 11 ottobre il Daily Mail ha pubblicato le fotografie che ritraggono la principessa Beatrice e suo marito a spasso per le vie di Londra, mentre spingevano la carrozzina della loro primogenita. Entrambi indossavano abiti casual: una tuta, un maglione bianco, un cappotto verde oliva di Zara e delle semplici sneaker per Beatrice di York, pullover blu, pantaloni e sneaker per Edoardo Mapelli Mozzi. Un abbigliamento informale per un’occasione altrettanto intima e famigliare.

Nelle foto i due appaiono sorridenti e felici, mentre chiacchierano con delle accompagnatrici. Questa atmosfera serena e del tutto normale non è piaciuta ad alcuni utenti dei social network che, come troppo spesso accade, non hanno perso tempo ad arrogarsi il diritto di giudicare e criticare con parole al vetriolo Beatrice di York e suo marito. La sentenza (non richiesta) dei censori del web ha bollato la principessa con l’etichetta di “trasandata” . Diversi utenti, forse un po’ esigenti, non hanno gradito gli outfit sportivi della coppia e tantomeno i capelli raccolti e il viso senza trucco di Beatrice.

Uno, come riporta Il Messaggero, ha commentato: “Forse sarò vecchio stile, ma quando uscivo con i miei figli mi assicuravo di essere truccata, vestita bene e con i capelli lavati e pettinati”. Su Instagram c’è chi non riesce a concepire che una principessa, con tutti i privilegi derivanti dal suo status, abbia un aspetto trascurato: “Essendo principessa sicuramente non le manca l’aiuto con la bambina, potrebbe fare uno sforzo in quanto personaggio pubblico e anche per suo marito”.

Niente principesse casual

Insomma, sembra proprio che per alcuni la parola “principessa” debba essere sempre e comunque sinonimo di “favola”. Invece, forse, Beatrice di York ha involontariamente ribadito che le principesse sono, prima di tutto, delle persone proprio come noi. Sempre su Instagram un utente ha sottolineato: “Finalmente qualcuno che si mostra normalmente”. La principessa Beatrice ha perfino rifiutato le foto di rito a poche ore dal parto, una tradizione seguita, per esempio, dalla principessa Eugenia e da Kate Middleton, ma interrotta da Meghan Markle con il primogenito Archie.

La duchessa di Sussex, infatti, attese alcuni giorni prima di farsi fotografare con il bambino e, per l’occasione, scelse un abito bianco che ne faceva risaltare le rotondità dovute alla gravidanza. È possibile che anche Beatrice di York abbia voluto farci vedere più da vicino la vita quotidiana di una principessa, non sempre così glamour. Semplicemente normale.