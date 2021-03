I balli proibiti di Belen e la sorella: "Noi in zona rossa e voi che fate?"

L'Italia è al suo primo, e si spera unico, giro di boa del lockdown: da oltre un anno il Paese è rinchiuso con le restrizioni contro i contagi da coronavirus. Sono milioni gli italiani che hanno festeggiato, si fa per dire, almeno un compleanno in lockdown tra marzo e maggio dello scorso anno. Poi c'è stato l'allentamento ma senza grandi concessioni, per arrivare ale zone rosse, ossia un lockdown meno integrale ma pur sempre molto limitate. Tra chi si trova a festeggiare gli anni a marzo c'è anche Cecilia Rodriguez, che in questi giorni ha spento 31 candeline. La sorella di Belen Rodriguez ha ricevuto un bellissimo messaggio d'auguri da parte del suo fidanzato Ignazio Moser ma si è concessa anche una piccola trasgressione delle norme, festeggiando insieme a sua sorella e a suo figlio Santiago. Inevitabili le critiche per le due.

Belen, infatti, ha pubblicato una serie di storie su Instagram che riprendono alcuni momenti della festa. Sarebbe sbagliato pensare a un party come quelli che si facevano fino a febbraio 2020, ma le restrizioni attualmente in vigore impongono il massimo rigore e vietano qualunque tipo di assembramento. Sia Cecilia che Belen vivono a Milano, che attualmente è in zona rossa, ossia il lockdown soft che, però, impedisce anche le visite a casa dei congiunti oltre a tante altre cose. " Per quanto sia stato un compleanno particolare, alla faccia del Covid abbiamo ballato lo stesso ", si legge in una delle storie che riprende le due sorelle impegnate in un ballo.