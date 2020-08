Non c'è pace in casa Rodriguez. C'è un'altra "rottura" clamorosa?

Grandi movimenti quest'estate nella famiglia Rodriguez. La crisi profonda, ormai rottura, tra Belen e Stefano De Martino ha messo in ombra l'altra coppia da copertina, quella formata da Cecilia e dal suo fidanzato Ignazio Moser. Voci sempre più insistenti parlano di problemi anche all'interno di questa coppia, che da ormai diverse settimane non si fa più vedere insieme sui social. I due hanno trascorso la quarantena insieme a Trento, nella tenuta agricola della famiglia Moser e si parlava addirittura di un imminente bambino in arrivo. Tuttavia, l'assenza social ha messo in allerme i fan.

In questi giorni Ignazio Moser è tornato in Trentino dalla famiglia, probabilmente per aiutare il padre nelle operazioni preliminari alla raccolta dell'uva in vista di settembre. Nei mesi della quarantena, infatti, il ragazzo ha apprezzato il ritorno alla terra ed è sembrato molto a suo agio tra i campi del Trentino, così come, che in alcune interviste ha anche ammesso che le piacerebbe crescere lì il loro futuro bambino. Tuttavia, mentre Ignazio ha fatto ritorno a casa, Cecilia in questi giorni si trova tra Roma e la Toscana con alcune amiche e il fratello e non ha seguito il fidanzato, che dalle ultime storie sembra aver fatto ritorno a Milano.

Ignazio Moser era assente anche nel weekend caprese organizzato da Belen Rodirguez, al quale ha però partecipato la nuova fidanzata di Jeremias. Voci del web hanno anche raccontato di un forte litigio avvenuto tra i due nei giorni scorsi, che pare sia all'origine della loro distanza. Al momento, né l'uno né l'altra sembrano voler commentare le voci che circolano sul loro conto e continuano a godersi l'estate di lavoro e vacanza, con Cecilia che ha un occhio di riguardo in più nei confronti di Belen e del piccolo Santiago, in questi mesi così complicati per la separazione da Stefano De Martino.

Probabilmente quella della coppia non è una crisi ma più verosimilmente i due hanno deciso di prendersi i propri spazi, ognuno con le persone più care, dopo tanti mesi vissuti fianco a fianco per 24 ore ore al giorno durante il lockdown. L'ultima volta che la coppia è stata vista assieme è stato a luglio, durante una romantica vacanza in barca lungo le coste delle isole siciliane e in quell'occasione i due sembravano tutt'altro che in crisi. È vero che le coppie possono rompersi da un momento all'altro ma forse non è questo il caso. Si attendono smentite.