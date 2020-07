Belen si vendica con una stilettata social: "Chi ti ha tradito verrà tradito"

Quando il caso dell'estate sembrava essersi definitivamente sgonfiato, quando tutti sembravano aver detto tutto ed erano arrivate smentite da tutti i personaggi coinvolti, ecco che Belen Rodriguez ha regalato un nuovo capitolo alla saga che sta appassionando gli amanti del gossip. I fatti sono ormai noti: la showgirl argentina e Stefano De Martino non sono più una coppia e l'antefatto pare sia un tradimento dell'ex ballerino napoletano. La donna con la quale il giovane De Martino avrebbe tradito sua moglie sarebbe Alessia Marcuzzi, a sua volta sposata ma che nello stesso periodo della crisi coniugale di Stefano e Belen ne avrebbe attraversata una con suo marito. Intrighi degni di un romanzo rosa, non senza colpi di scena, come l'ultimo colpo di teatro della showgirl argentina.

Lo scoop di Dagospia

Il primo a fare il nome di Alessia Marcuzzi è stato Dagospia, che settimane fa ha rivelato il flirt del ballerino con la conduttrice romana. Immediata la smentita di De Martino, differita di qualche ora quella di Alessia Marcuzzi. Silenzio da parte di Belen, che ha smentito dopo circa una settimana, rivendicando gli ottimi rapporti con la conduttrice romana. Fine della storia? Nemmeno per idea. Forse infastidita dalle nuove rivelazioni del settimanale Chi in edicola oggi, Belen Rodriguez ha pubblicato una storia che difficilmente poteva passare inosservata. La cover del settimanale diretto da Alfonso Signorini è stata dedicata proprio alla presunta coppia formata da Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Non foto recenti, ma scatti da un servizio fotografico realizzato dai due prima di iniziare l'avventura all'Isola dei famosi.

Quel feeling tra De Martino e Marcuzzi già tre anni fa

Era dicembre 2017 e i due sono sul set per gli scatti di lancio del programma. Quelle pubblicate dal settimanale sono foto inedite, alcune di backstage, che svelano un certo feeling tra i due nonostante la loro conoscenza fosse davvero superficiale e limitata a un solo incontro precedente, durante un pranzo. C'è una frase che è rimasta impressa a chi era presente durante quegli scatti, pronunciata dalla Marcuzzi, che è stata riportata dal Chi: " Stefano è davvero un bonazzo ". Un apprezzamento senza malizia, è vero, ma che ala luce degli ultimi fatti forse nascondeva qualcosa di più. Sulla cover, De Martino si sarebbe poi mostrato in tutta la sua fisicità prorompente. "All'inizio è bastian contrario, ma basta poco e si lascia andare. Quel set si trasforma quasi in un parco giochi di scatti 'hot' mai mostrati fino a oggi ", scrive il giornalista. " Le fotografie, a volte, raccontano più di qualunque parola scritta ", si legge nell'articolo del Chi.

Le parole di fuoco di Belen Rodriguez

A onor del vero, le foto sono datate e non ci sono comportamenti espliciti tra i due, se non qualche scherzosa provocazione da set. Stefano era già separato da Belen, mentre Alessia Marcuzzi era fresca sposa di Paolo Calabresi Marconi. Non ci sarebbe nulla da eccepire in queste fotografie, che agli effetti poco aggiungono alla narrazione del caso estivo, se non il grande feeling di Marcuzzi e De Martino del passato. Ma Belen, che ha dimostrato in più occasioni di essere un vero orologio svizzero quando si tratta di sganciare delle bombe, poche ore fa ha pubblicato una storia, dal titolo eloquente "Karma", che lascia poco spazio all'interpretazione: " Chi ti ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno. Chi ti ha illuso, verrà illuso. Chi ti ha offeso, verrà offeso. a chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco ".

La "minaccia" di Alessia Marcuzzi"