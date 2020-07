Così Belen si è vendicata con De Martino

L'estate 2020 a tema gossip è appena iniziata e i protagonisti indiscussi sembrano Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Da un mese e mezzo a questa parte i due hanno catalizzato l'attenzione e giorno dopo giorno regalano nuovi colpi di scena. Dalla loro separazione, annunciata dal settimanale Chi e poi confermata dalla stessa showgirl argentina, i due non hanno ancora rilasciato dichiarazioni esplicite ma hanno iniziato un botta e risposta mediatico che ha avuto il suo culmine in questi ultimi giorni. Prima con la notizia del presunto tradimento di Stefano ai danni di Belen con Alessia Marcuzzi, poi il bacio dell'argentina alla sua nuova fiamma e infine la presa in giro esplicita e vendicativa della stessa Belen a De Martino.

Andiamo con ordine. Venerdì sera, il sito Dagospia lancia la bomba: Stefano De Martino avrebbe tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi e l'argentina se ne sarebbe accorta, tanto da lasciare l'ex ballerino. La notizia è deflagrata in rete, il gossip è esploso con forza e per tutto il weekend non si è parlato d'altro. Stefano De Martino si è affrettato a smentire tutto, forse troppo rapidamente, con alcune storie su Instagram: " Questa è la più grande fake news ". Il conduttore di Made in Sud spiega di essersi sentito con la Marcuzzi e con suo marito Paolo e che tra loro i rapporti sono idilliaci. " Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo momento storico ", ha detto De Martino in un passaggio del suo video diventato virale e preso di mira dai social. La parte cruciale di questo discorso, che ha evidentemente dato più fastidio a Belen Rodriguez, però, è un'altra: " Vi prometto che se mi fidanzo, se mi fidanzo, vi faccio sapere. Ve lo giuro ".

Una smentita immediata e categorica da parte di Stefano De Martino, alla quale è seguita quella più discreta di Alessia Marcuzzi. Belen Rodriguez non ci ha minimamente pensato a smentire, anzi ha rilanciato condividendo nel suo profilo Instagram l'incipit della canzone Bella senz'anima di Riccardo Cocciante. Perché questa scelta? Gli amanti del gossip non possono dimenticare l'esibizione strepitosa di Emma Marrone ad Amici 2012 su quella canzone, subito dopo aver scoperto del tradimento del suo fidanzato di allora, Stefano De Martino, proprio con Belen Rodriguez. Nel frattempo Belen non è restata certo con le mani in mano e se da un lato rilanciava indirettamente la notizia di Dagospia, dall'altra si divertiva con gli amici di sempre e con la sua nuova fiamma, Gianmaria Antinolfi, che l'argentina ha raggiunto a Napoli per festeggiarne il compleanno. Un lunghissimo weekend partenopeo per Belen, che è stata beccata dai paparazzi a baciarsi con l'imprenditore, come testimoniano le foto pubblicate sul settimanale Chi.