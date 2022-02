Belen paparazzata a casa di De Martino: "Hanno passato la notte insieme"

Sembra proprio che Belen Rodriguez e Stefano De Martino stiano facendo sul serio. Le voci di un presunto ritorno di fiamma stanno trovando sempre più conferme. Gli ultimi scatti pubblicati dal settimanale Chi, che li immortalano da soli all'ingresso della palazzina dove De Martino abita da quando si è separato dalla showgirl, non lascerebbero dubbi: i due avrebbero trascorso la notte insieme.

A pizzicare ancora una volta Stefano e Belen è stato il settimanale Chi, che sul numero in edicola questa settimana ha pubblicato le foto della coppia mentre varca il portone dell'edificio, dove risiede il conduttore napoletano. Una sosta, quella della showgirl, che si è protratta fino al mattino seguente e in casa con loro non c'erano né il figlio Santiago né Luna Marie, la figlia che l'argentina ha avuto dall'ex fidanzato Antonino Spinalbese. L'ennesima notte che la conduttrice di Tu si que vales trascorre da De Martino visto che, una settimana fa, era stata fotografata mentre entrava a notte fonda, per poi riuscire all'alba.

A fare da cornice perfetta al riavvicinamento è stata la festa di compleanno dell'amica in comune Patrizia Griffini, ex volto della prima edizione del Grande fratello. Durante la serata, svoltasi in un noto locale di Milano, la Rodriguez e De Martino hanno ballato e cantato insieme, mostrandosi complici ed estremamente affiatati. Una sintonia che tra i due non si vedeva dai tempi in cui la coppia tentò un'ultima riconciliazione prima di dirsi addio definitivamente due anni fa.