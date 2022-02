Belen e Stefano De Martino non si nascondono più: spunta un video

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più. Dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi, che ha sorpreso la showgirl argentina uscire dall'appartamento dell'ex marito in piena notte, la coppia si mostra affiatata e sempre più unita anche in pubblico. E secondo i loro fan gli ultimi video circolati sul web non lascerebbero dubbi sul feeling ritrovato.

" Scelgo la felicità ", aveva scritto Belen pochi giorni fa su Instagram, facendo capire di avere superato la fine della relazione con l'ex Antonino Spinalbese (dalla quale è nata la piccola Luna Marie) e di essere concentrata sul futuro. Un futuro che sa di passato e che la vede sempre più complice con l'ex marito Stefano.

Dopo la paparazzata di Chi, in cui la coppia è stata sorpresa di notte sotto casa del conduttore napoletano dopo avere trascorso alcune ore da soli, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono mostrati più affiatati che mai nel corso della festa di compleanno dell'ex gieffina Patrizia Griffini, meglio conosciuta come La Pettinose. Al party organizzato presso il ristorante Caveau di tradizioni a Milano, Belen e Stefano sono arrivati insieme e tra cibo e buon vino hanno dato spettacolo cantando in coppia.

Sulle note del brano "Tu vuo' fa' l'americano", Belen e Stefano si sono letteralmente scatenati e non sono mancati gli sguardi languidi e i sorrisi ammiccanti. La ritrovata sintonia non è sfuggita al popolo del web e ai sostenitori della coppia, che hanno visto complicità e spensieratezza negli sguardi che i due si sono scambiati durante la festa. I video della serata hanno fatto ben presto il giro del web, alimentando sempre di più le voci su un possibile ritorno di fiamma.