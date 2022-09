Belen Rodriguez litiga con i paparazzi all'aeroporto: interviene la polizia

Belen Rodriguez è volata a Napoli dal suo Stefano insieme alla figlia Luna Marì. La trasferta per il weekend non è però cominciata nel migliore dei modi, a causa di alcuni fotografi che hanno seguito l'argentina all'interno dell'aeroporto di Linate. Belen, forse stanca dell'attenzione dei paparazzi, ha sbottato e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che però non hanno potuto fare niente per lei.

A riferire quanto successo a Linate giovedì pomeriggio è The Pipol Gossip, che racconta di una brutta lite in aeroporto davanti a decine di passeggeri. " Prima le assistenti di volo a cui si è rivolta, poi la stessa showgirl argentina ha iniziato a alzare i toni della voce contro dei fotografi ", si legge sulla pagina social del sito dedicato ai gossip, che era presente al momento della lite. Belen avrebbe invitato i paparazzi a non seguirla e a non scattarle foto, minacciando di rivolgersi alla polizia. Il tutto davanti agli occhi dei passeggeri in transito, incuriositi dalla scena.

I paparazzi non hanno, però, mollato la presa sulla showgirl forti del fatto che le foto ai personaggi pubblici anche in aeroporto sono consentite. " Visibilmente innervosita si è rivolta alla polizia che era a pochi metri dalla scena ", racconta ancora il sito, ma il risultato non è cambiato. Gli agenti hanno confermato che i fotografi avevano tutto il diritto di stare all'interno dello scalo e fotografarla, ma questo non ha placato Belen Rodriguez. Congedatasi dai poliziotti, la showgirl si è avviata verso il gate per prendere il suo volo " senza replicare anche se stizzita ".

La conduttrice di Tu si que vales, che tornerà in prima serata sabato 17 settembre su Canale 5, è volata da Stefano De Martino a Napoli. Belen non ha commentato quanto accaduto a Linate sui social network, ma su Instagram ha condiviso alcune storie in compagnia della piccola Luna proprio in aereo e poi a Posillipo in un noto ristorante, dove ha trascorso la serata e ha cercato di dimenticare (forse) anche la lite con i paparazzi.