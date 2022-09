"Fate un giro sulla giostra...". Gli hater all'attacco. E Belen li zittisce così

Il successo, il gossip, l'attenzione mediatica. Per i personaggi del mondo dello spettacolo gestire stress e odio social non è sempre così semplice. Facile deragliare e finire nel circolo vizioso dei giudizi e delle critiche, che portano a perdersi come è successo, ad esempio, a Britney Spears e Miley Cyrus. Intervista su questo tema al "Il tempo delle donne", Belen Rodriguez ha parlato della sua esperienza, svelando di essere riuscita nel tempo a superare il giudizio degli hater, sfruttandolo a suo favore.

" La fama è complicata da gestire. Penso che donne come Cyrus e Spears siano crollate perché non sono state accompagnate nella carriera ", ha detto Belen Rodriguez, che ha scelto di condividere un estratto del suo intervento nelle storie del suo profilo Instagram. " Io ho fatto un piccolo assaggio di quello che vuol dire la fama e la pressione, immagina in America dove tutto è usato contro di te e amplificato ", ha proseguito la showgirl argentina, che sin dal suo esordio nel mondo dello spettacolo ha catturato l'attenzione dei media.

Il giudizio degli altri l'ha spesso condizionata, ma l'età e le esperienze collezionate oggi hanno reso Belen più consapevole e l'invito a mettersi nei panni degli altri ne è la conseguenza: " Dovrebbero tutti farsi un giro di giostra nelle situazioni degli altri, nessuno può giudicare nessuno se non sta dentro le scarpe di quella persona ". Da sempre bersaglio di critiche e attacchi da parte degli odiatori dei social network, la Rodriguez ha svelato di avere imparato a andare oltre, sfruttando a suo favore le cattiverie dei leoni da tastiera: " Se è una critica costruttiva la uso a mio favore. Ma se è una critica meschina per farmi del male, stai facendo del male a te stesso, perché sei un poveraccio, che critica una persona che non conosce ".