Belen Rodriguez parla dell'amore ritrovato: "Si può perdonare, l'amore non si può mettere in pausa"

È trascorso quasi un anno da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma. Dopo anni di lontananza, i due hanno deciso di tornare insieme e hanno ritrovato la complicità e l'amore che si era perduto a causa di qualche scivolone di troppo. Sono di nuovo marito e moglie ma in realtà non hanno mai smesso di esserlo ufficialmente e ora la showgirl argentina ha deciso di racconare il suo percorso ai microfoni di Verissimo.

" Posso dire di essere tanto felice ", ha dichiarato la showgirl argentina a Silvia Toffanin. Un traguardo difficile da raggiungere, che lei con tanta tenacia e dedizione ha saputo conquistare, non senza fatica. È difficile rimettere insieme i cocci di un matrimonio caduto a pezzi, soprattutto quando è tutto sotto gli occhi dei media. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati pazienti nel loro percorso, preservando quanto più possibile la loro scelta, soprattutto per il bene del piccolo Santiago. Per i due, le incomprensioni e le ripicche sono ormai un ricordo lontano e adesso è solo tempo di ricostruire mattone dopo mattone, con più salde sicurezze, quello che la tempesta ha spazzato via ormai anni fa: " Si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare. L’amore non si può mettere in pausa. Puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo. " Belen Rodriguez non ha mai smesso di amare Stefano De Martino, che è riuscito a far nuovamente breccia nel cuore della moglie, riattizzando le braci per dar vita a un nuovo fuoco che ora i due sono intenzionati a tenere acceso a lungo.

Cosa piace così tanto di Stefano a Belen? Questa è la domanda che Silvia Toffanin ha fatto a Belen durante l'intervista e alla quale la showgirl ha risposto senza alcuna esitazione: " Lui per me è oltretutto un amico. Ama i miei difetti e mi fa divertire tantissimo. Inoltre, anche se a volte mi fa arrabbiare, riesce a sdrammatizzare quei momenti in cui io sono più nostalgica ". Sono tanti i momenti no nella vita di Belen come in quella di qualsiasi persona. Eventi di lavoro avversi, problemi sentimentali e quant'altro minano le sicurezze e l'umore anche dei personaggi più noti. " Per tre anni ho veramente smarrito me stessa. Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste ", ha rivelato Belen Rodriguez alla Toffanin, mostrando il suo lato più fragile e sconosciuto.